Luis Scola confirmó su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Tras el pitazo final, y con la medalla de plata colgada, Luis Scola se marchó del estadio sin dar precisiones con respecto a su futuro. Ninguno de sus compañeros y ni el entrenador Sergio Hernández se animaron a vaticinar lo que sucedería con el capitán.

Con el correr de los días, y con varios rumores de por medio, el propio basquetbolista fue aclarando el panorama. El primer indicio fue continuar en actividad y fichar con el club Olimpia Milano de Italia, para luego finalmente esbozar la confirmación: el ala-pívot dirá presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"La idea en los últimos tres o cuatro años era ver si podía llegar a Japón. Ese fue el plan, siempre. Y para llegar había que clasificar, y eso se hacía en el Mundial. No tenía un plan post Mundial. Si no clasificábamos al Juego Olímpico probablemente me hubiese retirado. Mi plan fue siempre llegar a Japón. Y en caso de clasificar tenía que buscar un buen lugar para continuar, por lo que ahora estoy en Italia”, explicó.

En una extensa y distendida entrevista con De acá en más, programa que se emite por Radio Metro, Scola bromeó al respecto: “Mi objetivo es Japón, después veremos. Ese era el plan original. Hay un rumor que dice que voy a tener 40 años, yo estaba seguro de que no".

Pese a su excelente labor en el Mundial de China, lo que le permitió ser candidato a MVP del torneo y finalizar en el quinteto ideal del torneo, el ex Ferro aclaró que “mi mejor momento era cuando estaba en la NBA, con 35 minutos en cancha y 18 puntos de promedio, cosa que hoy no puedo hacer. Con los años uno pierde cosas. Es raro ver jugadores que jueguen con 45 años y yo tengo el mérito de haber envejecido bien y estar bien, mejor de lo que podrían pensar”.

“No me mueve nada en especial, me gusta jugar al básquet, es lo que hago para vivir hace muchos años. Me sale naturalmente. Sí me voy poniendo objetivos y metas a llegar, como ahora el Juego Olímpico. Pero lo hice siempre”, comentó.

A raíz de su importancia como atleta para el país, su nombre suena como posible abanderado de la delegación nacional en Tokyo 2020 -lo fue en Río 2016-, algo que lo enorgullece: “Cuando me preguntan por los logros individuales siempre respondo que no le doy mucha importancia, pero lo de la bandera no lo siento que sea igual al resto de los premios, que son por un torneo, o por un partido. Es distinto, es por toda mi carrera, por cosas por fuera del básquet. En ese momento dije que fue el highlights de mi carrera. Aunque luego aclaró: “También hay otros que lo pueden hacer y repetirlo genera algo de controversia. Es cada 4 años, y no me enojaré si no lo soy; pero si lo soy estaré muy feliz”.

Durante el auge y la euforia por la actuación de Argentina en la Copa del Mundo, se dijeron muchas cosas a raíz de la preparación de Luis Scola para este torneo, algo que el ex Houston Rockets decidió aclarar: “Esa cancha, que en realidad es un tercio, la hice muchísimo antes que sea el Mundial. La uso para entrenar todos los años”.

“También se dijo que vivía y entrenaba como Rocky, nada que ver. Sí es verdad que entreno mucho y ahí hace mucho tiempo. Pero eso que me construí la cancha especialmente e hice una preparación entrenando a las 6 de la mañana no”. “Invierto mucho en mi cuerpo, gasto mucho dinero en eso. Me cuido mucho en las comidas, eso sí es verdad”, concluyó.

Una imagen que se hizo viral en China fue el abrazo con Manu Ginóbili una vez finalizado el cotejo contra España. Al respecto, dijo: “Es un gran amigo. Manu es un gran amigo mío, tiene muchísimo que ver con toda mi historia y mi carrera y con la historia de nuestro básquetbol. Lo mismo que si hubiese estado Chapu. Incluso tuve el mismo abrazo con Pepe Sánchez, con ese grado de emotividad. Luché un millón de batallas y saben lo que es estar en ese lugar. Tengo una cierta complicidad, la cual tengo con muy poca gente".

“Me cuesta mucho imaginarme de cualquier cosa que no sea jugador de básquet. Lo cual es un problema grande. Fantaseo con muchas cosas. También me cuesta imaginarme un futuro lejos de la Selección porque estoy muy identificado, siento que lo haga va a tener cierta cercanía”, explicó Scola con respecto a su futuro después de la actividad profesional.