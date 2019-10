Gran cosecha jujeña

Avanza la final de los Juegos Evita en Mar del Plata.

Nuevamente el deporte adaptado se destacó con grandes actuaciones de los jujeños. Por la mañana de ayer hubo alegrías en natación y por la tarde las sonrisas vinieron gracias al atletismo.

La premiación para los nadadores de nuestra provincia se dio de la siguiente manera:

Medalla dorada para Pablo Castro Sub 16 (pecho 25 metros), quien a su vez consiguió una presea de bronce (estilo libre).

Doble plateada para Mayra Skinner Sub 16 (estilo libre y espalda). También Tomás El Jaude Sub 16 (espalda) se quedó con el segundo lugar en el podio.

Otros bronces fueron para Rocío Zalazar Sub 16 (estilo libre); Tomás Torres Sub 16 (pecho); Bautista Gerónimo Sub 16 (espalda).

Desde la delegación de deporte adaptado se agradeció la colaboración incesante de la licenciada Yamila Gutiérrez, directora provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad.

Asimismo, la profesora Verónica Alaniz de la escuela independiente de natación Los Delfines trabaja para la formación deportiva de estos competidores en el agua junto a la profesora Marisol Ballesteros. Alaniz compartió sus sensaciones a la prensa por los logros obtenidos por los competidores jujeños. La "profe" manifestó su satisfacción porque es un "trabajo que se realiza en el año con la predisposición de chicos y padres".

Además la docente admitió que "la idea es seguir creciendo y nos llena de orgullo la convocatoria para el mes de diciembre de dos de nuestros nadadores que deberán concentrar en el Cenard para mejorar sus técnicas durante una semana con entrenadores nacionales de la Federación Argentina de Natación".

Cambiando de disciplina por la tarde de ayer hubo alegrías para los atletas discapacitados de atletismo quienes cosecharon un total de 10 preseas, a continuación el detalle.

Quienes ocuparon el puesto más alto del podio en la jornada de miércoles fueron Facundo Díaz, categoría motor, Sub 16 (80 metros), y Brenda Suárez, categoría visuales, Sub 18 (lanzamiento de bala).

Gran premio para Matías Huanca Sub 16 que fue plata por duplicado (80 metros y salto en largo). La presea plateada también se la llevaron Ezequiel Britez Sub 18 (lanzamiento de bala); Emilce Ramos Sub 18 (lanzamiento de bala) y María Luz Luna Sub 16 (80 metros).

Las medallas bronceadas para la delegación jujeña se las adjudicaron Rodrigo Peñaranda Sub 18 (lanzamiento de bala); Eliseo Alemán Sub 16 (80 metros); Agustín Flores Sub 16 (80 metros).

Evidentemente, el deporte adaptado pisa fuerte en "La Feliz" y mañana para los chicos de atletismo será la jornada final.

En otras disciplinas las chicas jujeñas de cestoball, de Sub 14, lograron su primera victoria al derrotar 28 a 16 a Catamarca y hoy se enfrentan a Santa Cruz para tratar de posicionarse lo mejor posible en la clasificación final al culminar estos Juegos Evita. En gimnasia en trampolín hubo un meritorio séptimo puesto de la dupla de nuestra provincia conformada por Ornella Montenovi y Benjamín Pfister en categoría infantil.

Chiappero, bronce

El trebejista Alfredo Chiappero ya es bastante conocido a nivel provincial y nacional a pesar de su corta trayectoria y hoy hizo valer esa buena fama que tiene. Logró el bronce en ajedrez individual, categoría Sub 14, y si bien mañana recién será la premiación, el jujeño ya disfruta de su obtención en estos Juegos Evita. Ni bien terminó la competencia el joven deportista volvió al hotel y dialogó con El Tribuno de Jujuy. “Es lindo volver a cruzarse con jugadores tan fuertes, por suerte pude sacar el tercer puesto”, admitió quien es uno de los referentes de esta disciplina en nuestra provincia con una marcada trayectoria en certámenes nacionales e internacionales. Alfredo Chiappero compitió con participantes de distintas provincias para llegar a quedar tercero en la clasificación general, el ajedrecista agradeció el apoyo de su entrenador Eduardo Robledo y de toda su familia. Hoy alrededor de las 9.30 el equipo jujeño Sub 14 competirá en la modalidad grupal en donde tiene serias chances de lograr una medalla y pretenden seguir festejando.

El plantel está integrado por chicos de distintos lugares de Jujuy.

Fueron a ver básquet de primer nivel

En la disciplina básquet 3x3, el Sub 16 masculino jujeño, luego de tres caídas ayer pudo lograr su primer triunfo. Los dirigidos por Gustavo Shafer vencieron a Corrientes desatando una gran alegría en el grupo que llegó en concordancia con las emociones vividas en la noche del martes. Como parte de una salida programada de los profesores a cargo, planteles de básquet fueron a observar el encuentro que disputó Peñarol de Mar del Plata recibiendo a Boca Juniors y en el que ganó el local, un duelo en el marco de la élite basquetbolística de nuestro país por el Súper 20 que tuvo la transmisión del canal deportivo TyC Sports. “Muy lindo partido, los chicos estuvieron muy contentos”, sostuvo Shafer ante El Tribuno de Jujuy.

A lo que agregó: “Para muchos de los chicos es la primera vez que van a un estadio de la magnitud del Polideportivo Islas Malvinas”. Volviendo al triunfo de ayer frente a los correntinos el DT de la sub 16 jujeña que también representa a Perico aclaró: “Lo más importante es la experiencia que se llevan los chicos, empiezan a conocer el nivel de otras provincias, muy alto el nivel de básquetbol tanto en varones como en mujeres”.

Además, en cuanto a la estadía en Mar del Plata el entrenador declaró: “Los hoteles con muy buena atención, la comida, todo muy bueno”.

Otros de los planteles que vivó sensaciones intensas viendo básquet de primer nivel fue el U17 masculino que está representando a nuestra provincia en “La Feliz”.

Su entrenador René Zalazar valoró la experiencia que junto con sus jugadores tuvieron en el duelo Peñarol-Boca Juniors. Ayer justamente el U17 masculino jujeño de básquet 5x5 logró una resonante victoria ante La Pampa por 70 a 68 en un enfrentamiento que tuvo muchos vaivenes en los resultados y en el que los chicos de Gorriti lograron remontar más de 10 puntos de diferencia para celebrar al final del partido.

Los pampeanos estuvieron representados por el equipo del club Ferro de General Pico, una institución deportiva que tiene entre sus prioridades el fútbol y el básquet.