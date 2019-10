El Centro de Empleados de Comercio muy preocupados por la caída de las ventas

Sin dudas que los negocios vienen sufriendo una caída en las ventas desde hace varios meses, por lo que a muchos se les hace casi imposible seguir pagando los costos de los locales o incluso el sueldo de los empleados.

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de la provincia volvió a informar que las ventas cayeron en el mes de septiembre, por lo que la preocupación vuelve a estar en primera plana. “Por datos que conozco extraoficialmente, las ventas volvieron a caer en el mes de septiembre, cerca de un 14% en relación con el mismo mes del año pasado”.

Asimismo, dejó en claro que la caída de las ventas se traduce en problemas para hacer frente a los gastos y poder llegar a fin de mes. “Esto nos preocupa demasiado porque las ventas son un indicador de la estabilidad laboral que tenemos los empleados de comercio y lamentablemente esta situación no mejora ni repunta. Cada vez vemos más que los trabajadores llegan con mayores dificultades a fin de mes y alcanza cada vez menos”.

Por último, Miguel Mamaní dijo que es necesario salir de esta crisis para poder salir adelante y no profundizar aún más la crisis. “Todo tiene relación, al no tener ventas se complican los pagos. Esperemos que esto se solucione porque es una situación que no se aguanta más”.