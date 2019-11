Zapla y Gimnasia en el clásico más añejo

Además a las 16.30 lo harán Malvinas vs San Francisco y Atlético Palpalá vs La Viña; a las 21 Los Perales vs Lavalle. El Cruce ayer triunfó 2 a 0.

El clásico jujeño. En el marco de la 13º fecha del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol esta tarde a las 17.30 en el estadio "Emilio Fabrizzi" se medirán Altos Hornos Zapla y Gimnasia bajo el control de Roberto Villegas y las asistencias de Pereyra y Jurado en la rivalidad más añeja del fútbol liguista.

Previamente a las 15.30 en Palpalá lo harán las reservas. Además en la jornada también pero desde las 16.30 en el estadio "Líbero Bravo" se verán las caras Atlético Islas Malvinas con San Francisco y en idéntico horario se enfrentarán Atlético Palpalá ante la Asociación Atlética La Viña en "La Tablada". Mientras que a las 21 Los Perales y Lavalle se toparán en el mismo reducto liguista.

Es importante recordar que ayer en el arranque de la presente instancia doméstica El Cruce se impuso 2 a 0 a Palermo en "La Tablada" donde dirigió Víctor Terán.

Continuando con la grilla de partidos mañana desde las 16.30, en el "Fausto Tejerina", jugarán Deportivo Universitario y Ciudad de Nieva. Y en "La Tablada", en el mismo horario, Atlético Cuyaya se verá las caras con Deportivo Luján.

El domingo a la mañana, desde las 11.15, Belgrano chocará con Gorriti y por la tarde desde las 18, en el "Plinio Zabala", Talleres recibirá a Alto Juniors.

Hay que destacar que tras las protestas de Cuyaya y La Viña por sus respectivos partidos por la 8º fecha del Clausura, el Tribunal de Disciplina de la Liga Jujeña se expidió a favor de los dos como ganadores y ambos equipos sumaron los puntos reclamados por mala inclusión de jugades que los acomoda a ambos como líderes del "Washington Cruz" con 31 puntos. El "bandeño" había empatado 1 a 1 con Universitario (Arco) y el "tiburón" cayó 4 a 2 con Belgrano (Tapia y Brito).

Las inferiores

Mañana se disputará las 13º jornada del Clausura "Jorge Bertolone" de la Liga Jujeña en las 4 categorías, novena, octava, séptima y sexta división.

A. Palpalá vs La Viña: En Jorge Newbery a las 9 las novenas; a las 10.15 las octavas; en Municipal a las 9 las séptimas y a las 10.30 las sextas.

Talleres vs Alto Juniors: En el "Plinio Zabala" a las 9 las novenas, a las 10.15 las octavas, a las 11.45 las séptimas y a las 13 las sextas. Palermo vs El Cruce: En Veteranos del Norte 2 a las 9 las novenas, a las 10.15 las octavas; en Veteranos del Norte 1 a las 9 las séptimas y a las 10.30 las sextas.

Zapla vs Gimnasia: En cancha auxiliar a las 9 las novenas, a las 10.15 las octavas; en el "Emilio Fabrizzi" a las 9 las séptimas y a las 10.30 sextas.

Cuyaya vs Luján: En Cuyaya a las 9 las novenas, a las 10.15 las octavas; en Sutiaga a las 9 las séptimas y 10.15 sextas.

Además Malvinas vs San Francisco; Belgrano vs Gorriti; Los Perales vs Lavalle y Universitario vs Nieva.