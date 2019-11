"Somos muy optimistas", afirmó el jefe de Policía

En relación a los trabajos realizados el pasado miércoles en la Finca El Pongo, el jefe de Policía Guillermo Corro se refirió a la tarea que afectó a cerca de 120 efectivos.

Al ser consultado sobre el trabajo de la Policía, Corro señaló que "se trabaja en distintas hipótesis que son investigadas por la Fiscalía a cargo del caso. Se trabaja en la búsqueda física de Leandro Gustavo Bravo, quien hace mas de 30 días que se encuentra desaparecido".

También expresó que "luego de la denuncia de la familia se comenzó no solo con la búsqueda en el terreno, sino que hay investigaciones que se están formalizando a partir de las ampliaciones o declaraciones que el mismo fiscal recibe con relación a esta causa".

Frente a la denuncias de los familiares en contra de un carnicero de la ciudad de Palpalá, expresó que "hay varias denuncias formuladas por la familia, entre ellas las de la hermana, una prima y son denuncias que tienen que ver con la misma investigación, hipótesis que el fiscal va tomando en cuenta para encaminar la misma, ya que hasta el día de hoy en los rastreos que realizó la Policía no hemos podido encontrar a esta persona pese a los trabajos que hemos realizado".

En relación al trabajo realizado en Finca El Pongo con más de 120 efectivos, donde se trabajó con la División Canes, Caballería, Cuerpo de Rescate, Criminalística, incluido el Same, el alto jefe policial indicó que "pese a ello no hemos tenido éxito en los lugares donde la familia solicitó que se realicen los trabajos de búsqueda".

Durante toda la jornada del miércoles se concretó un importante operativo que permitió que se cubra un extenso territorio que se extendió desde el río Los Alisos hasta la intersección de los ríos Perico y Grande, y pese a todo los policías afirmaron ser muy optimistas y así se lo hicieron saber a la familia.

Finalmente, Guillermo Corro remarcó que "se cubrió un perímetro muy importante con los tres equipos de trabajo y la participación de especialistas del MPA, incluidos drones, para realizar un barrido más extenso, incluso se realizó tareas de búsqueda en las represas de la zona con la División Lacustre. Es un caso bastante complejo pero la Policía de la Provincia va a poner todos los recursos para continuar trabajando en este caso".

Ayer la Policía realizaba un análisis y un balance de toda la documentación y filmaciones que se hicieron en el operativo de El Pongo.

"La Policía no va a ocultar el proceder d los agentes”



En relación a la fuga de los presos en la seccional 47º de Palpalá, Guillermo Corro sostuvo que “en principio los evadidos están siendo buscados intensamente por la División Captura de la Brigada de Investigaciones”.

El jefe policial también dijo que realizaron una serie de allanamientos, contando con pistas, aunque hasta el momento no se ha podido lograr la captura de los individuos, y ya hay imputación a un suboficial y al oficial de guardia, quienes están a disposición de la Justicia y a disponibilidad en la Policía.

Remarcó que si el juez del Control dispuso la libertad de estas personas que tenían a su cuidado todas las personas que se encontraban alojadas en la seccional 47º, será que entiende que no hay peligro de fuga.

Los policías están en disponibilidad esperando el resultado de la Justicia y de la decisión administrativa que es responsabilidad de la Policía y del Ministerio de Seguridad.

“En relación a la connivencia por ahora no podría ampliar en profundidad el tema, aunque se conocen algunas cuestiones que tienen que ver con la investigación, todos los elementos que nos hemos constituido los pusimos a disposición del fiscal, toda la documentación, libros de guardia, todos los registros que existen en las comisarías, que van a ayudar a continuar con la tarea investigativa”.

Corro afirmó que “desde esta jefatura y siguiendo los lineamientos políticos del Ministerio de Seguridad y del Gobierno de la Provincia de Jujuy no vamos a ocultar absolutamente nada. Vamos a ser inflexibles con la investigación, y si alguno de los policías tuvo algún tipo de participación en el hecho vamos a ser los primeros en denunciarlos y poner todos los elementos de prueba a disposición de la justicia, porque el personal que se encontraba de guardia debería haber estado interiorizado de todo lo que pasaba”.

Finalmente, expresó: “Yo no puedo decir si son o no culpables, sí tenemos elementos de pruebas que están a disposición de la Justicia”.