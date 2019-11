Crea figuras fantásticas de series y películas

La destreza de modelar con las manos algunas figuras permite materializar las más hermosas fantasías.

Julio Angola es un joven artesano jujeño que tienen la destreza de poder modelar, tallar y recrear todo tipo de imágenes, desde dibujos infantiles hasta personajes casi reales de las más afamadas series de televisión y películas de ciencia ficción con una asombrosa prolijidad.

El tipo de materiales que elige utilizar en cada proyecto es de lo más variado, usa todo tipo de materiales desde estructuras de telgopor, alambres, telas, masas de todo tipo, sobre todo porcelana fría y porcelana soft.

Su meta en los proyectos es que cada personaje sea "casi real" y transporte a cada cliente a ese mundo de fantasía que fue elegido, ya sea para decorar una fiesta o simplemente para coleccionar figuras.

Buscando aprovechar esta habilidad junto a su familia lanzó este año un servicio de candy bar "Dulce Jujeñita", que fue presentado en la feria de emprendedores jujeños realizada en la Plaza Vilca. Este emprendimiento busca sumar esfuerzos y saberes para ofrecer una propuesta integral de mucha calidad.

Julio se encarga de la ambientación de la mesa dulce, crea figuras de grandes dimensiones a pedido de lo clientes. Los motivos son de los más variados, para fiesta infantiles las famosas muñecas Lol, las princesas de Disney, muñecos como conejos, osos y otros personajes muy solicitados para fiestas de primeros años, baby shower y cumpleaños infantiles.

Para adultos la temática es igual de amplia: personajes de series de televisión, figuras políticas, cantantes famosos y todo tipo de temática.

Por otro lado, su madre se encarga de la elaboración de cosas dulces y los demás familiares de la logística y el servicio.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Angola compartió cómo fue su trayecto en la búsqueda de las técnicas y el conocimiento necesario que hoy le permiten realizar creaciones de mucha prolijidad y detalles.

"Todo esto empezó cuando era muy chico, siempre tuve fascinación por el moldeado en masas, al principio eran solo plastilinas, luego una prima vio que me gustaba y me llevó a un CPV en donde tuve mi primer contacto con el modelado en porcelana fría. Después me fui a Buenos Aires buscando un poco más de conocimiento y allí conocí trabajo de otros artesanos que tenían mucha calidad y decidí ofrecer en Jujuy este tipo de esculturas también, además de compartir el conocimiento a través del dictado de talleres", comentó Julio Angola.

"Hace seis años atrás pude abrir mi taller que le pusimos el nombre "Manos Jujeñas JB" junto a un amigo, en donde brindamos cursos de modelado en porcelana fría para todas las edades; es una forma de compartir esto que nos apasiona", agregó.

Sobre cuál fue el pedido más raro o distinto, indicó que le solicitaron una figura de Axel Kicillof, y entre los pedidos más desafiantes recordó a los personajes de series de televisión o películas que tienen personajes fantásticos como dragones, hadas, elfos y otras criaturas similares.

Julio expresó su intención de brindar cada vez más calidad en cada trabajo o taller que dicta para la comunidad jujeña. "Cada año tratamos de avanzar un poco más, hemos participado en años anteriores de instancias de competición a nivel nacional, salimos segundos en una edición de Expo Hobby en Buenos Aires, esa experiencia fue extraordinaria, por lo que seguimos aprendiendo y creando todos los días alguna figura", indicó para finalizar el artesano.

El material más usado

Uno de los materiales más usados por el artesano es la porcelana fría, que tiene mucha demanda por parte de los amantes de las manualidades, ya que es económico, muy fácil de manipular y moldear y no necesita de procesos complejos para su secado.

La porcelana fría es un material utilizado con mucha frecuencia para la realización de manualidades. Se precisa algo de experiencia o habilidad manual para dominar este material, pero un poco de práctica ya es suficiente para comenzar a obtener buenos resultados. Este tipo de porcelana es ideal para la confección de muñecos y otras figuras que decoran tortas de cumpleaños, centros de mesa, souvenirs o cualquier otro adorno. Sus componentes más importantes son la fécula de maíz y la cola vinílica. La mezcla además contiene parafina, ácido cítrico, vaselina, glicerina y benzoato de sodio. De todos modos, aunque se puede fabricar de forma casera, en las tiendas especializadas se puede comprar, por precios asequibles, la masa ya preparada y lista para moldear.