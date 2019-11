Repudio al ataque de locutores hacia una alumna

Repudio generalizado a la terrible agresión de dos locutores a una estudiante de la Escuela Comercial 2 "Malvinas Argentinas", en un programa emitido por una radio conocida con el nombre de un local bailable de Alto Comedero.

La secretaria de Paridad de Género dijo que está a disposición de la familia de la joven agredida y que el lunes tendrán un encuentro.

Colectivos de periodistas, ciudadanos y padres de los alumnos repudiaron enérgicamente este accionar y solicitaron a las instituciones gubernamentales y a la Justicia el cumplimiento de las leyes vigentes, como la Ley de Medios 26.522 y Ley 26.485 para la erradicación de la Violencia de Género.

El violento hecho ocurrió el viernes cuando los animadores, Michael Javier y "Chuave" Vargas, que conducen un programa en una radio de la capital conocida con el nombre de un local bailable, recibieron el llamado de una alumna que integra el Centro de Estudiantes de la Escuela Comercial 2 para aclarar los motivos por los que estaban realizando una protesta en la institución, por considerar que la información que habían vertido los locutores era incorrecta. En ese intercambio uno de los locutores la descalificó como "mocosa" en reiteradas oportunidades, a lo que ella respondió que entonces él sería un "viejo". A partir de ese momento, con una furia inusitada, el locutor expresó una serie de insultos y amenazas cargada de violencia de género, que reproducen estereotipos machistas de lo que debería ser el rol de una mujer joven.

Uno de ellos, con la complicidad de su compañero, le gritó al aire a la adolescente "anda a lavar los platos" o "si fueras mi hija estarías cosiéndome los calzoncillos", "te mereces dos cintarazos", "aprendé a cocinar" y otros mucho más fuertes como "si yo fuera tu viejo, tendrías la jeta así hinchada", "tendrías así marcados los dos cintarazos, porque eso te mereces", "no sé qué es lo que hacen tus padres".

Ante tal agresión la joven cortó la llamada y posteriormente los locutores reforzaron su voluntad de instigar la violencia hacia las mujeres indicando en tono jocoso: "Y ahora sabes quién va a pagar los platos rotos?, mi hija. Y sabes qué? me pica la mano, me está picando la mano, te juro", instando claramente a la violencia física disciplinadora sobre mujeres menores de edad tuteladas, que según el criterio del locutor no tendrían derecho a opinar o expresarse de forma contraria a un régimen patriarcal.

Este violento audio se viralizó ayer en redes sociales recogiendo todo tipo de comentarios. Muchos ciudadanos concientes de la necesidad de la erradicación de la violencia hacia las mujeres lo repudiaron enérgicamente, y muchos otros alentados por los "comunicadores" reprodujeron olas de insultos machistas y expresiones de descalificación hacia las mujeres y los jóvenes.

Este tipo de expresiones en medios de comunicación con un alcance masivo no hacen otra cosa que cercenar los derechos de las mujeres, jóvenes y niños a la libre expresión y defensa de sus ideas y derechos, e instan a reproducir modelos de sometimiento y desigualdad que generan violencia física y simbólica.

Padres de estudiantes indicaron que acudirán al Inadi pidiendo las sanciones pertinentes ante estas situaciones de violencia.

Centro de Estudiantes

El Centro de Estudiantes del Comercial 2 repudió de manera categórica los dichos de los locutores Michael Javier y “Chuave” Vargas, ambos de la emisora 100.3, que hicieron comentarios incitando a la violencia hacia una compañera que llamó a la radio para aclarar los motivos de una sentada. “Esperamos que otros oyentes puedan hacer la denuncia al igual que los padres de varios estudiantes de 5to año, quienes se sintieron ultrajados por estas dos personas”, dijo el CE.

Violencia simbólica

El colectivo Periodistas Unidxs Autoconvocadxs y la Red de Periodistas Feministas se solidarizaron con los y las estudiantes víctimas de violencia simbólica”.

“Entendemos por violencia simbólica lo establecido en el art. 5º de la Ley Nº 26.485 que la define como la que a través de patrones estereotipados y mensajes, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discri- minación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.