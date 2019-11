Se duplicó la oferta de propiedades en venta

A diferencia de lo que muchas veces se cree, el mercado inmobiliario parece no haber descendido tan exponencialmente, si no que se mantendría estable pese a la desfavorable situación económica que atraviesa el país. Y es que ante el escenario actual, cada vez son más quienes deciden poner en venta sus inmuebles, y si bien paralelamente se dio una baja en la demanda, la creciente oferta permite que aun así se realicen transacciones.

En proporción, si en 2018 por 2 millones de pesos había en oferta cinco casas, este año hay diez o quince por ese mismo precio.

Ignacio Villar, titular de la inmobiliaria Remax en Jujuy, aseguró que el mercado inmobiliario ha variado su comportamiento pero no ha caído. "Decir que no se venden inmuebles es un mito; si se vende el tema es que al dispararse el dólar mucha gente empezó a querer vender propiedades que por ahí no utilizaba o que tenía parada aprovechando casualmente esta disparada del dólar. Esto generó que haya un crecimiento en la oferta de propiedades a la venta en todo el país, especialmente en el último año, donde se calcula que hubo un incremento de un 100% en la oferta, ahora por el contrario la demanda bajó casualmente por la incertidumbre de lo que podía pasar con el dólar y la economía", sostuvo el agente inmobiliario.

Además mencionó que en este retroceso de la demanda también influye la dificultad para acceder a créditos hipotecarios, lo que impactó directamente en una reducción de las posibilidades de inversión.

Pese a esto, aseguró que no se detuvo la compra y venta de inmuebles. En este sentido, explicó que "hay mucha gente que salió a vender propiedades y si bien poca gente puede comprar, cada vez menos, sin embargo el panorama es bueno y en esto la ventaja la tiene el cliente comprador porque al haber más oferta tiene la posibilidad de contar con un catálogo más amplio, con más propuestas para elegir y a la vez hasta con la posibilidad de pelear el precio".

En la misma línea remarcó que por ejemplo, el año pasado tal vez por 2 millones de pesos había en oferta 5 casas, cuando este año capaz hay 10 o 15 por ese mismo precio, de modo que el comprador tiene más chances de adquirir un inmueble haciendo una oferta un poco más baja. "Como comprador puedo negociar un mejor precio, quizás por 1 millón 800 mil pesos alguno de los propietarios acepta hacer la transacción, y eso es lo que hace que no desaparezcan las ventas", explicó Villar.

Cayó la demanda de alquileres comerciales

Los agentes inmobiliarios coinciden en afirmar que la mayoría de los alquileres comerciales están frenados porque los precios no están acordes a la capacidad de inversión que tiene hoy un pequeño o mediano empresario, por cuanto los costos siguen siendo muy altos.

Hay que tener en cuenta que para rentar un local, se requiere una inversión alta, muchas veces equivalente a tres meses de alquiler: uno en concepto de comisión inmobiliaria, otro de garantía y otro de adelanto, de modo que para un alquiler promedio de $25.000 se requieren unos $75.000.

En este sentido Villar explicó que, especialmente en el casco céntrico, cada vez hay más locales desocupados en alquiler, incluso muchos que permanecen vacíos por mucho tiempo. “Hay carteles de alquiler por todos lados, la calle Belgrano tiene un promedio de dos locales en alquiler por cuadra, y todos los días nos llegan ofertas nuevas de clientes que quieren poner en alquiler su local comercial”, dijo.

Mencionó además que el gran desafío que tienen hoy los agentes inmobiliarios es lograr que los propietarios entiendan que para quien alquila el local también debe ser rentable el negocio, es decir “hay que redoblar la capacidad de negociación entre el propietario y el inquilino porque si no ocurre que, por ejemplo, hay locales que están en alquiler hace más de un año y medio”.

Actualmente, Villar señaló que los precios de los locales comerciales varían según numerosos factores, pero van desde los $25.000.

“Un local de unos 120 a 150 metros cuadrados puede rondar, en microcentro entre $40.000 y $100 mil, dependiendo la ubicación, el tipo de local, y si tiene vidriera o no. Los locales que son casas antiguas adaptadas son un poco más económicas porque no tienen vidriera, pero hay de todo precio, sobre todo en zonas más periféricas son más accesibles”, concluyó.