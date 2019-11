"Me quiero ir al cielo con Dios", la frase de un nene de nueve años que sufre bullying 

Un nene de nueve años le dijo a su mamá que «se quiere ir al cielo con Dios” para no sufrir más el bullying ​al que lo someten sus compañeros de colegio desde hace casi tres años. El chico va a una escuela de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

“El sufrimiento es tal que me expresó que se quiere ir al cielo”, contó en una red social la mamá.

“En 1° grado empezaron las típicas molestias”, comenzó contando la mujer, señalando que sus compañeros de curso le sacaban las cosas de la mochila, le rompían los lápices, «y a medida que fueron pasando de curso, el nivel de violencia fue creciendo», apuntó.

A través de un vocero, la titular de la Dirección Provincial de Educación Primaria del Gobierno santacruceño, Rossana Lorcher, informó: «Estamos al tanto del tema. Pero el protocolo respecto a este caso nos impide dar ningún tipo de información, al menos por el momento». Y agregó: «Por supuesto que estamos actuando desde cuando nos enteramos, porque [el bullying] ocurrió en ámbito del colegio».

“El año pasado venía con golpes, pero no golpes de un nene que se cayó, sino moretones en la boca del estómago, una vez vino con el guardapolvo cortado”, contó la mamá del chico, y agregó que además lo insultaban, y que el hostigamiento diario era «espantoso». Todos los días venía llorando, «hasta que ahora último todo esto se despertó por la publicación que hice en la red social», indicó la mamá con suma preocupación, en declaraciones que reproduce La Opinión Austral.

Desde que el nene estaba en primer grado y hasta ahora, en el establecimiento se redactaron actas y enviaron notas a los padres en el cuaderno de comunicaciones. También, la mamá tuvo reuniones con la directora para pedirle «por favor» que se detuvieran las agresiones. Pero las cosas no cambiaron. «Hoy me encuentro con una criatura de nueve años que me dijo que él se quería ir con Dios para no sufrir más en la escuela», relató la mamá.

Hace poco, también había contado que en el colegio a su hijo le habían pegado entre tres compañeros, y que lo habían amenazado con volver a golpearlo si su madre iba al colegio a quejarse. La mamá del nene contó que después de labrarse actas y de realizar llamados de atención a los padres, quisieron sacar al chico del curso, pero ella se negó, porque “él no es el problema”, argumentó la mujer.

La escuela, contó la mamá, no tiene gabinete psicopedagógico: “Fui y pedí y me dijeron que no tienen y que iban a hacer todo lo posible, pero en ningún momento tomaron cartas en el asunto», reclamó. Sin embargo, ante la repercusión que tuvo la denuncia en las redes sociales, desde el Consejo Provincial de Educación se comunicaron con la mujer.

La madre dijo que, a su vez, hará una denuncia policial y que si algo le pasara a su hijo en las cinco horas que está en la escuela, haría «cargo totalmente y en el 100% a los directivos y docentes que están ahí».

Ante esta delicada situación, el niño podría dejar de asistir a su escuela, así lo decidiría su madre ante “amenazas» de que le pueden «pegar feo». «Tenemos que prestar atención y no tenemos que hacer la vista a un costado ante los reclamos», pidió la mamá visiblemente quebrada.