Darío Villarroel es de oro

El atleta de culturismo y fitness Darío Villarroel se encuentra en Acapulco, México, desde fines del mes pasado y hoy se consagró campeón mundial de culturismo y fitness en la categoría especial.

Días atrás Villarroel dialogó con El Tribuno de Jujuy y dijo que "hoy con 38 años vengo haciendo alto rendimiento, levantamiento de pesas, hace muchos años donde integré la Selección Argentina de talla baja y eso me impulsó por mi condición de vida, por mi discapacidad y las cosas empezaron a salir de a poco. Luego me vio un directivo de la Federación de Culturismo y Fitness que me invitó a competir el año pasado donde pude lograr cosas muy buenas a nivel Regional, Nacional, Sudamericano y Latinoamericano", acotando que "las cosas se van dando y siempre trato de dar lo mejor de mi condición estética, pero hoy mi cuerpo está mucho mejor que cuando era joven y trato de mejorar las poses libres con la rutina de bailes, pero hago todo para que algún día sepan que mi discapacidad no es ningún impedimento".

En el final adelantó que "cuando deje de hacer deporte, tengo en el gimnasio en mi casa que es mi trabajo y atiendo chicos con discapacidad, ayudándolos y trataré de seguir con una calidad de vida que no será al 100% pero intentaré dar todo para tener una buena vejes", finalizó.