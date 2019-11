"Salió todo bien por la constancia y el compromiso"

Teniendo como centro el bautismo de dos niños y un joven adolescente, se desarrolló ayer durante la misa de once, la homilía para celebrar la denominada "Fiesta chica" o la patronal del pueblo de Río Blanco, con la que terminan las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

La misa realizada en el templete estuvo presidida por el rector del Santuario, el presbítero Héctor Barrera, acompañado de los padres y padrinos de tres bautizados, de los vecinos y del canto ofrecido por el ministerio de música Berajha.

En su homilía, referida en su comienzo a la celebración de la fiesta chica, y casi en su totalidad a este acontecimiento del bautismo, refirió: "Jesucristo y Dios nuestro Padre que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, nos reconforte que estamos celebrando la fiesta chica, la fiesta del pueblo de Río Blanco, de los servidores que han trabajado tanto durante todos estos meses. Me dicen qué lindo salió todo!, pero eso es por la perseverancia, la constancia, el compromiso tanto de ustedes, paypayas, palpaleños, jujeños porque el Santuario es la casa de todos".

El padre Héctor destacó que "ya estamos comenzando los cien años de coronación de la Virgen, y ella nos seguirá ayudando para unirnos, para acercarnos, para perdonarnos. Y hoy con la palabra de Jesús, camino verdad y vida, con la renovación nuestra del bautismo y la consagración bautismal de los niños Fernanda Ariadna Ramírez, Tobías Román Solá Ludueña y el adolescente Agustín Matías Alemán". Recordó al respecto que en el Santuario todos los sábados se bautiza, "y lo lindo es que así consagramos personas a Dios para siempre, aunque hay muchos que reniegan de su bautismo", apuntó entre otras cosas.

De la crianza de los chicos dijo que pongan límites. "La pedagogía del lenguaje, que tu sí sea sí y tu no sea no. Por eso vuelvo a la palabra de Dios para participar de la consagración bautismal recordando finalmente que Jesucristo es el primero y debería serlo en la vida, porque es el primero y único que después de la muerte nos preguntará, has amado, te has dejado amar para poder amar, servir y estás listo para la vida eterna. Dios es fiel y por eso, para el bautizado el cristiano, la muerte es un paso, no es el fin de todo. Es la eternidad, es la vida eterna".

Durante el momento del canto de las letanías, el sacerdote pidió por la pronta beatificación del padre Pedro Ortíz de Zárate, sacerdote jujeño; el padre Juan Solinas, sacerdote jesuita español que trabajó en la provincia para el bien de los paypayas, Sosa, ocloyas de aquel tiempo, y los dieciocho laicos mártires del Zenta. Detalló que "todos salieron de aquí para evangelizar el Chaco jujeño, el Chaco salteño y antes de llegar a Embarcación los mataron a todos, solamente por ser misioneros, entre los que había dos niños. Por eso es significativo y lindo que en nuestra cultura de fe cristiana y mariana nuestra Iglesia de Jujuy y de Argentina nació con estos mártires, con la sangre derramada de lo que hoy sería la catequesis familiar, porque los martirizaron solamente por tener fe y a veces nuestra fe no dura ni siquiera para una misa larga. Por eso vamos a pedir la intercesión de los santos por estas familias que consagraron a sus hijos a Dios".