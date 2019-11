Aprovechan fechas claves para suavizar la caída

La industria textil no fue ajena a los cambios que se dieron en la economía nacional por la devaluación del peso y la cotización de la moneda estadounidense. Nuestro diario realizó un recorrido por cinco comercios textiles, para conocer cómo en estos últimos meses vienen afrontando la crisis. En su mayoría, se pudo observar que aún no logran insertarse en un consumo estable.

Sobre calle Independencia, se encuentra ubicada hace once años una casa de telas que, pese a atravesar varias etapas de crisis, mantiene una importante asistencia de clientes. El encargado, Diego Rossi, señaló que "ante la fluctuación del dólar, mis proveedores trasladan el precio en dólar y yo pierdo rentabilidad porque no traslado todo ese aumento al consumidor final", dijo al detallar que las ventas vienen cayendo entre un 45 y 55%, respecto al 2018.

El comerciante sostuvo que a partir de noviembre, la mayoría de las empresas aumentó entre un 7 y 10% los costos en sus productos, mientras que las nacionales -con parte de componentes importados- aumentaron entre un 5 y 7%. "La cadena de pago está acortada, antes mis proveedores esperaban el pago hasta 60 días y ahora lo hacen en apenas 15 a 30 días, o de contado".

En cuanto al período de ventas, explicó que, de llegar a tener en el mes 14 días de ventas constantes, ahora sólo se observa mayor consumo en 7 días, "mientras que el resto es fluctuante", dijo.

Costos de telas

Actualmente, algunos costos de telas por metro como las ecológicas se ubican en $ 35 y $ 45, tropical mecánico $ 150, raso común $ 110 y especial $ 165, pintorcito $ 100, talase $ 340 y $ 350, guata $ 110, gross cortineros (3 metros de ancho) $ 440, lino (para tapizar, confeccionar ropa o bolsos) $ 450, tela gamuza $ 450, media sombra (2 metros de ancho) $ 70 y tafeta $ 65.

Las ventas bajaron hasta 30%

Sobre calle Necochea, la encargada de una casa de telas, Abigail Jamarlla, planteó que la temporada fuerte del sector, se da a partir de agosto, cuando el cliente busca telas para confeccionar trajes de los actos del 23 de Agosto, festividades de los ballets, luego los disfraces de Hallowen, vestidos y trajes de la Cena Blanca. Consultada sobre los incrementos, detalló que algunos productos subieron entre 20 y 30% y de agosto a la fecha las ventas llegaron a bajar un 30%. "Tratamos de subir todas las telas al 15%, entendiendo que al cliente le cuesta abonar", dijo.

El comercio cuenta con una variedad de telas, entre ellas, guata que ronda los $ 80, tul común $ 50, especial $ 350, algodón $ 300, sarga $ 480, gabardina infantil $ 560, raso $ 80, cuadrillé $ 320, encaje $ 280, tropical $ 145, tela ecológica fina $ 30 gruesa $ 70, palet $ 200, microfibra por 240 cm $ 230, bengalina $ 530, matelasé $ 470 y lamé $ 400.

“La crisis, una oportunidad para las ventas”

La buena atención es una de las ventajas competitivas que tiene una casa textilera ubicada sobre calle Necochea. “Crisis-oportunidad, problemas-solución”, con esas palabras es que el encargado Ismael Cruz define la situación económica de su local. “Este momento es cuando más dinero hay. Crisis hubo siempre y pudimos salir”, explicó.

Cruz, al igual que otros vendedores, coincidió en que, con el salto del dólar, el costo de la mercadería subió, apuntando que las ventas bajaron alrededor de un 40%. Mencionó que algunos productos subieron su valor entre un 15 y 20%. Sin embargo, explicó que la buena atención, es un factor clave para la venta, “tengo empleados que brindan una excelente atención y hacen que el cliente se vaya a gusto”. En cuanto a los costos, detalló que la tela ecológica ronda los $ 25, tropical mecánico $ 160, raso común $ 160, tafeta $ 75, bolsa arpillera (colorida) $ 94, polar $ 330, silver $ 135, acetato $ 195, mantel de algodón $ 255, tela de coco $ 185, tela de avión $ 135, tul $ 425, gasa bordada $ 960, aguayo $ 500, lona gruesa $ 265 y fina $ 350.

Caídas desde hace 2 años

En otro comercio ubicado sobre la calle Otero, la encargada de un local que prefirió reservar su identidad, mencionó que desde hace dos años las ventas fueron en picada y a comparación de otros locales, disminuyeron la cantidad de clientes y pedidos por confección de prendas.

Venta de ropa ilegal afecta al sector

Entre calle Güemes y Balcarce se encuentra una casa de telas que lleva una amplia trayectoria en el mercado. La encargada del local, Sara Sadir, analizó que, a partir de agosto, tras las elecciones Paso, muchas fábricas se paralizaron y proveedores mayoristas no despacharon mercadería debido a la especulación del dólar. Si bien, mencionó que las telas -en su mayoría- son importadas, no sufrieron el mismo aumento a comparación de otros artículos. Actualmente, observó que no hay una importante circulación de mercaderías, a razón de que, algunas fábricas (de hilos y telas), se fueron a trabajar al extranjero y, las pocas que quedaron, se dedican a fabricar únicamente telas clásicas.

Sumado a ello, señaló que los proveedores, al margen del precio del dólar, tienen “miedo” de importar los productos, por lo que no llegan en gran cantidad las variedades de telas. Consultada sobre las ventas, especificó que cayó un 50% y apuntó que las fechas en que el sector toma repunte, son semanas previas a la celebración de la Cena Blanca, Navidad, Año Nuevo y durante los actos escolares. No obstante, apuntó que a comparación de años atrás, el cliente buscaba comprar la tela para confeccionar una prenda y de esa manera abaratar costos. Sin embargo, ahora “algunos se inclinan a comprar en negocios de ropa ilegal y utilizan como último recurso las textileras y mercerías para comprar retazos de telas o botones”, resaltó.