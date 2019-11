Fue condenado a perpetua y pide que se revise el fallo

En septiembre del 2007 el Tribunal en lo Criminal Nº 3 había resuelto condenar a prisión perpetua al oficial de la Policía de la Provincia Raúl Alejandro Carlos, por el crimen de un joven de 17 años en una de las celdas de la seccional 4º del barrio Cuyaya y a más de 14 años del fallo, los familiares de Carlos solicitan que el Superior Tribunal de Justicia revea la sentencia.

Raúl Carlos, padre del hombre condenado, dialogó con nuestro medio y dijo que el fallo tuvo "muchos puntos oscuros" y lo único que pide es que la sentencia se revea, porque a su entender "hay declaraciones testimoniales, elementos probatorios que apartan de la escena a mi hijo", pero hasta ahora sus pedidos no fueron escuchados.

Es que en el mismo fallo, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 que en ese entonces estaba conformado por los jueces Laura Lamas (presidente de trámite) y los vocales Ramón Puig y Armando Ovando habían resuelto que se investigue a tres personas por la supuesta comisión del delito de "falso testimonio", a dos efectivos policiales por la supuesta comisión de delito de "apremios ilegales" y a un sargento por la supuesta comisión del delito de "homicidio agravado por apremios ilegales", la misma condena que pesó sobre Carlos.

Además, la parte dispositiva del fallo rezaba que se debía investigar a otro efectivo de la fuerza provincial por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento", entre otras resoluciones.

"Esto nunca se investigó, no sé por qué motivo no se quiso investigar y esperaron que pasen 10 años y optaron por lo más fácil, hacer que el pedido prescriba y que mi hijo cumpla una condena por un hecho que no cometió", dijo Carlos.

El hecho que conmocionó a toda la comunidad jujeña ocurrió el 30 de junio del 2006, cuando jugaba la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol de Alemania y se registraron disturbios en inmediaciones de la exterminal de ómnibus.

Un joven de 17 años había sido demorado y alojado en una de las celdas de la seccional 4º y horas después, se trató de hacer parecer que se trataba de un suicidio, pero la autopsia reveló que el joven había sido estrangulado y se plantó una escena.

"En esa guardia había muchos efectivos policiales, pero dos muy importantes en la causa, que no fueron imputados sino fueron citados como testigos y manifestaron que mi hijo no estaba en la zona de las celdas, mi hijo tenía en grado de oficial y al momento del hecho estuvo recepcionando otras denuncias, hubo testigos que fueron citados en el juicio y quedó constado en actas que eso pasó", dijo el hombre.

En junio del 2017 el juez residual Martín Pullen Llermanos resolvió que se procede al pase inmediato del expediente a archivo. "No investigaron, les resultó hacer lo más fácil y condenar a una persona. Mi hijo no tuvo la posibilidad ni siquiera de apelar el fallo porque en 2007 no había este recurso, no se pudo defender, no lo escucharon, no citaron a nadie más, se quedaron con eso y mi hijo está purgando una pena de por vida por un hecho que por lo menos no quedó claro cómo sucedió", dijo el hombre.

Carlos dejó en claro que lo único que pide es que el Superior Tribunal de Justicia revise la sentencia, "sin muchos elementos condenaron de por vida a una persona y con ese mismo criterio absolvieron a otro, que estuvo supuestamente en el mismo lugar donde estaba mi hijo".