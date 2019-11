Se cumplió con el mini

Masiva presencia de clubes en el noveno encuentro provincial de minivóley. La cita tuvo lugar en las instalaciones de Club Atlético Gorriti y fue fiscalizado por la Federación Jujeña de la especialidad.

Fue un fin de semana a puro festejos para el "diablo rojo", porque en la víspera festejó los 82 años de vida y dedicación al deporte en nuestra provincia.

Más de 250 chicos le dieron brillo a la jornada, se contó con la colaboración de la subcomisión de padres de la escuela de vóley local, se pudo ofrecer una colación que consistió en un refresco y alfajor para cada participante, y se vivió una gran fiesta de las formativas con un excelente marco de público.

Jugaron los clubes Cavac, Sociedad Sirio Libanesa, Sociedad Italiana, Dirección de Deportes, Divino Redentor, Cidef, Club General Lavalle, Amigos del Vóley de Perico, Club Altos Hornos Zapla y la destacada presencia de los chicos del AVA Sports de Abra Pampa, con la conducción del profesor Guido Abalos que de madrugada partieron desde la localidad puneña hacia San Salvador.

La jornada estuvo dentro de las actividades programadas por parte de la comisión directiva de Atlético Gorriti en el marco de los festejos por un nuevo aniversario.

Al culminar la jornada, entrenadores, padres, directivos de la Federación Jujeña de Vóley coincidieron que fue un sábado positivo.

Los encuentros a lo largo de la temporada permite a los clubes que tienen esta categoría darles la posibilidad a los chicos de tener una jornada diferente, incertándolos en el campo competitivo y afianzando las reglas del deporte.

Se armaron diferentes canchas de minivóley, jugaron todos contra todos, sin llevar el marcador, pero sí logrando que puedan tener muchos partidos a lo largo del día.

Se dividieron dos categorías, una para los más pequeños y otra para los que están a punto de pasar a ser jugadores sub 13.

Párrafo aparte para los chicos de Abra Pampa que se fueron felices.

Fundación sin A1

En comunicado oficial, Fundación Jujuy Vóley anunció que no jugará la próxima edición de la Liga Nacional A1.

“Venimos haciendo gestiones durante el año tanto a nivel local como nacional para poder ser parte de la liga 19/20 serie A1, así es que no nos agrada comunicar que no participaremos de este año en la serie A1 del vóleibol nacional, por la situación económica desfavorable que vivimos todos, nuestra provincia, país, empresas y empresarios. Pero esta decisión no nos frena, nos motiva, nos da fuerza para redoblar energías en más sueños y metas que venimos realizando en pos de nuestros diablitos y jóvenes deportistas que esperan cada año para poder sentir y ser parte de la élite de vóley nacional”, reza el comunicado.

Por otro lado, resalta: “Entre las gestiones realizadas con Aclav, se buscó la manera de que Fundación Jujuy Vóley sea parte de la máxima categoría en el año 20/21, reconociendo los más de 10 años de trayectoria y dos últimos ascensos consecutivos obtenidos por méritos deportivos, saliendo campeones y subcampeones”, manifestaron desde Jujuy Vóley.