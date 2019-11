Videollamada dejó dudas a la madre de una joven buscada

LEONELA SEÑORANES / FALTA A SU HOGAR Y TEMEN QUE SEA VÍCTIMA DE TRATA.

Luego de que se hiciera pública la denuncia para establecer el paradero de una joven oriunda de la ciudad de Monterrico, que se ha fue de su casa hace siete meses y se encontraría en la provincia de Santiago del Estero, aparentemente "retenida" por su pareja, la joven se comunicó con un amigo y dejó un manto de dudas en sus familiares.

Se trata de Leonela Señoranes (25) quien habría conocido en el mes de abril a un joven oriundo de las Termas de Río Hondo de Santiago y sin avisar a su progenitora se fue de su casa, dejando tres hijos.

Desde allí la progenitora había perdido el contacto con Señoranes y en junio, la joven se habría comunicado con unas amigas, pidiendo ayuda manifestando ser víctima de trata de persona.

Mabel Romano, madre de Señoranes, realizó la denuncia en la Brigada de Investigaciones para establecer su paradero y días atrás, la joven se comunicó con otro conocido de ella, quien le manifestó que se encontraba bien, que no la busque y que levante la denuncia.

La mujer le dijo a nuestro diario que "todo me resultó extraño, no se comunica conmigo, no preguntó por sus hijos y la supuesta pareja de mi hija me dijo que me iba a denunciar a mí. La pude ver en un video llamada de WhatsApp, está más delgada y me preocupa mucho porque no me quiso decir donde está", dijo Romano.

"Ya entregué todas las conversaciones a la Brigada de Investigaciones, estoy desesperada porque la noté rara a mi hija y tengo miedo que este muchacho la tenga amenazada y no la deje venir a ver a sus hijos".

Las investigaciones están a cargo de los efectivos de la Brigada dependientes de la Unidad Regional 6 y según se supo, los investigadores le habrían dicho a la progenitora de la joven, que solicitarán informes de los investigadores de esa provincia, para establecer finalmente el paradero de Señoranes.