Grieta interna en Cambiemos por la salida de Evo Morales en Bolivia

Luego de que el presidente de Bolivia, Evo Morales renunciara a su cargo junto al vicepresidente Álvaro García Linera por la presión de las Fuerzas Armadas, desde el gobierno argentino evitaron hablar de golpe de Estado, aunque sí lo hicieron dirigentes del radicalismo, el partido de peso de la actual alianza gobernante. Repudios por el silencio del presidente Mauricio Macri.

"El Gobierno argentino hace un llamado a todos los actores políticos y sociales bolivianos para preservar la paz social y el diálogo, enfatizando importancia de encaminar este periodo de transición que se ha abierto por las vías institucionales que establece la Constitución de ese país", sostuvo el comunicado de Cancillería.

Y agregó: "Resulta imprescindible que todas las fuerzas y dirigentes políticos bolivianos actúen en este delicado momento con responsabilidad y moderación. El anunciado llamado a un nuevo proceso electoral, con la anticipada renovación del Tribunal Electoral, respetando lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano junto con el acompañamiento de países de la región así como de organismos internacionales y observadores imparciales es el mejor camino para superar, con total transparencia y espíritu democrático, la presente crisis que afecta al hermano pueblo boliviano".

El mensaje del Gobierno a través de la Cancillería despertó el enojo de dirigentes opositores, aunque también sectores del oficialismo se diferenciaron categóricamente de esta postura.

"Repudio absoluto al golpe de Estado y preocupación por la situación que vive Bolivia. La salida siempre es dentro de las instituciones de la democracia", expresó el radical Ricardo Alfonsín que ha expresado sus diferencias con Cambiemos a lo largo de estos años.

Por su parte, el diputado nacional de la UCR, Mario Negri, expresó: "Repudio toda intromisión militar en la vida política de #Bolivia, ya que esto es sólo compatible con golpes de Estado. La crisis actual se resuelve con el regreso a la institucionalidad, convocando a elecciones limpias y transparentes, tal cual lo ha señalado la OEA".

Desde la Juventud Radical señalaron que "condenamos enérgicamente el Golpe de Estado en Bolivia y el accionar de las Fuerzas Armadas. Entendemos que no existe camino posible si no es en democracia". "Acompañamos al pueblo boliviano en estas horas difíciles, y bregamos por un rápido reequilibramiento institucional que permita a la ciudadanía elegir libremente, sin interferencias, a sus representantes.Unidad latinoamericana para no repetir la historia más oscura de la región", agregaron.

El comunicado de la Unión Cívica Radical (UCR) fue más leve y evitó pronunciarse de manera categórica: "No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Si al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica", expresaron.

Por otra parte, desde la oposición hay enojo por el silencio del presidente Mauricio Macri.