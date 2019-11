Gerardo Morales contra Grabois: "Sos un pelotudo importante"

En medio de un clima de máxima tensión en América Latina por la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, y las múltiples protestas que se viven en ese país, el referente de la CTEP, Juan Grabois, insinuó que el gobierno nacional y el gobierno de Jujuy brindaron ayuda logística a los grupos de manifestantes que están en contra del mandatario boliviano.

“Tengo la sospecha, no pruebas, de que por lo menos ha habido un apoyo logístico por parte de Gerardo Morales y eso me resulta raro que haya sido sin la venia de Macri”, sostuvo el líder social, al tiempo que afirmó que “es bastante evidente y se tendrá que investigar cuál fue el nivel de este apoyo, cuánta injerencia hubo en el asunto boliviano”.

En esa lína, Grabois sugirió que el gobierno de Mauricio Macri brindó apoyo logístico al Comité Pro Santa Cruz, desde donde surgió la figura de Luis Fernando Camacho, líder de las protestas en Bolivia e involucró también al gobierno jujeño.

“Nuestro país, en septiembre, con las excusas de los incendios, justo cuando llegaba Ivanka Trump mandó brigadistas, militares, dinero, a Santa Cruz de la Sierra. (...) Ella volvía de Santa Cruz de la Sierra, después de haber llevado una cantidad importante de material, unas cajas muy grandes, en aviones hércules de la Fuerza Aérea argentina y muchos brigadistas con la excusa de combatir incendios forestales”, sostuvo el dirigente social.

El gobernador Gerardo Morales fue tajante en su respuesta a Grabois. Después de aclarar su postura sobre la situación que atraviesa el país limítrofe, le dedicó un mensaje al dirigente del Frente de Todos. “En verdad sos un pelotudo importante. Dejá de volar por la estratósfera, de incentivas la violencia y dejá de manejar a los pobres como clientes. Niego totalmente sus inventos”, le dijo.

En lo que respecta a la crisis política e institucional que atraviesa Bolivia, Morales consideró que en ese país “se produjo un golpe de Estado” al que rechazó “terminantemente”, pero que “tiene como corresponsables al propio Evo Morales, a la oposición y a las Fuerzas Armadas”.

“Lo que disparó la situación de Bolivia fue el abuso de poder”, sostuvo el gobernador, que también advirtió que “Evo Morales terminó convirtiendo un gran Gobierno en un Gobierno fraudulento”.

“No acató la consulta popular que le dijo no a la reelección, transgredió la Constitución y finalmente hizo trampa en la elección, lo que no justifica una alteración del orden Constitucional de Bolivia”, expresó. Luego, agregó: “Es imperioso garantizar desde la Comunidad Internacional los Derechos Humanos fundamentales en estos momentos, en particular el derecho a la vida y la paz”.

Morales repudió “la persecución a Evo Morales y los miembros de su Gobierno” y dijo, a través de sus redes sociales, que “toda la Comunidad Internacional debe bregar por el restablecimiento de las Instituciones Democráticas en Bolivia, la realización de Elecciones libres y transparentes, y el fin de las persecuciones políticas”.