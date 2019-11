Gerardo Morales "Evo terminó convirtiendo un gran gobierno en un gobierno fraudulento"

Siguen las repercusiones sobre el golpe de estado en Bolivia y las consecuencias que tuvo el mismo en la paz social del vecino país. Gerardo Morales se refirió al gobierno de Evo Morales y las consecuencias finales.

El gobernador de la provincia dijo que Morales no acató ninguna regla que él mismo había puesto. "No acató la consulta popular que le dijo no a la reelección, transgredió la Constitución y finalmente hizo trampa en la elección, lo que no justifica una alteración del orden Constitucional de Bolivia".

Asimismo, Gerardo Morales llamó a la paz en el vecino país y a no perseguir al ex presidente y sus colaboradores. “Repudio la persecución a Evo Morales y a los miembros de su Gobierno y considero imperioso garantizar desde la Comunidad Internacional los Derechos Humanos fundamentales en estos momentos, en particular el derecho a la vida y la paz".

El mandatario jujeño pidió por la normalización de Bolivia y afirmó "bregar por el restablecimiento de las instituciones democráticas en Bolivia, la realización de elecciones libres y transparentes, y el fin de las persecuciones políticas".

Por último, se refirió al gobierno de Evo Morales y dijo que "terminó convirtiendo un gran gobierno en un gobierno fraudulento".