Evo Morales partió rumbo a México y prometió volver en poco tiempo a Bolivia

El avión de las Fuerzas Aéreas Mexicanas en el que viaja Evo Morales despegó este martes desde el aeropuerto internacional de Asunción, adonde había llegado de madrugada y permaneció unas cuatro horas tras salir de Bolivia. A las 05:30 hora local (08:30 GMT), partió rumbo a México.

El motivo de la escala difiere según las fuentes consultadas. Según algunas, se vio obligado a hacer tierra en Paraguay al no disponer de autorización para volar sobre cielo peruano. Otras informaciones indicaron que fue motivada para realizar una verificación de todas las licencias de sobrevuelo. Al respecto, el ex presidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012) dijo que la escala fue para el reabastecimiento del aparato. Lugo, de la formación de izquierda Frente Guasú, estuvo en el aeropuerto internacional de Asunción, si bien no se encontró con Morales, que no salió del avión.

El ex mandatario declaró a Radio Monumental que entre los ocupantes del aparato también está el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, quien bajó a la pista a saludar al embajador mexicano en Paraguay.

Evo Morales dentro del avión con la bandera mexicana (Reuters)

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) no ha emitido ninguna información ni las causas por las que se hizo la escala en el aeropuerto, ubicado en la ciudad de Luque (Gran Asunción).

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, había confirmado anoche que el Gobierno de Perú decidió abrir su espacio aéreo al avión de México que iría a buscar a Evo Morales. Asimismo, Fernández informó que había hablado con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y que este le aseguró que “las puertas de Paraguay estaban abiertas para Evo Morales, para asilarlo y darle tranquilidad”.

“Quiero pedir a nuestras Fuerzas Armadas no mancharse con la sangre del pueblo”, fueron las últimas palabras de Morales en Bolivia antes de partir la pasada noche a México, país que le concedió asilo.

México afirmó que Evo Morales puede optar por la condición de refugiado

Evo Morales puede optar por solicitar la condición de refugiado en México, lo cual garantiza su “no devolución” a su país de origen o el lugar donde se amenace su vida, informó este lunes la Secretaría de Gobernación de este país. En un comunicado, Gobernación precisó que una vez “recibida la solicitud” de refugiado se garantiza “la no devolución del solicitante a su país de origen o al lugar en donde su vida, seguridad o libertad estén amenazadas”.

Gobernación de México precisó que este procedimiento para la solicitud de la condición de refugiado ha sido divulgado ante los recientes acontecimientos en Bolivia “y en el escenario de que Evo Morales, además de su condición de asilado político, opte también por la condición de refugiado”.

Explicó que una vez que esté en territorio mexicano puede hacer su petición ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que emitiría una resolución a los 45 días posteriores a la petición.

Gobernación precisó que en términos de la legislación vigente, “emitió una opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta determinara conceder asilo político a Evo Morales”.

“La política de refugio del Gobierno de México es invariable y apegada a los principios constitucionales y por razones humanitarias”, apuntó Gobernación.

Fuente: Infobae