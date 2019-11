Con nuevo diseño salió el nuevo trailer de "Sonic. La película"

El primer diseño del querido erizo azul no le gustó a nadie, por lo que decidieron rehacer el personaje antes de seguir adelante con el proyecto. Llega a los cines el 14 de marzo de 2020.

Paramount Pictures lanzó un nuevo tráiler de 'Sonic. La película', superproducción "de los tipos que te trajeron 'The Fast and the Furious' y 'Deadpool'" que finalmente, tras el conveniente y prometedor lavado de cara, llegará a los cines de Estados Unidos y España el próximo 14 de febrero de 2020.

La cinta, que ha dirigido el debutante Jeff Fowler, está protagonizada por James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Neal McDonough y Jim Carrey, como el villano de la función, el Dr. Eggman, así como Ben Schwartz como la voz, en versión original, de su veloz y sobre todo digitalizado protagonista.

Sonic, el erizo azul más veloz y travieso del universo desembarca en una divertida aventura familiar de imagen real. Solo en este mundo, busca el cariño de una familia y será capaz de cualquier cosa para protegerles y salvar este planeta del Doctor Robotnik (Carrey).