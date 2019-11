"Independientes" quiere reivindicar a no docentes

Este viernes de 8 a 18 se llevará a cabo la elección de una nueva comisión directiva de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Jujuy (Apunju), que tendrá mandato por tres años.

Una de las listas que se presentará será "Independientes", con el lema "Compañeros de pocas palabras y más acciones", con el objetivo principal de reivindicar al trabajador no docente de la Unju.

Sebastián Federico Mendieta, candidato a secretario general, comentó que "nuestra plataforma fue consensuada por un importante grupo de compañeros (administrativos y personal de maestranza) que venimos trabajando hace más de cuatro años y que estamos cansados de las palabras bonitas y promesas incumplidas", agregando que "nuestro compromiso con el compañero no docente es reivindicarlo como tal. Le decimos a las autoridades: basta de aprietes, basta de malgastar nuestro presupuesto; basta de ceder nuestros derechos y basta de los mismos de siempre".

En ese sentido, Mendieta señaló que su lista cuenta con tres pilares fundamentales, el gremial, social y financiero. "Desde lo gremial decimos basta de coordinadores, no vamos a permitir que nos corten la carrera. Desde lo social le decimos basta de indiferencia, buscaremos soluciones a las problemáticas de nuestros compañeros y desde lo financiero le decimos basta de malgastar nuestro presupuesto, exigiremos que el presupuesto no docente sea para el no docente".

El candidato expresó además que el sindicato, luego de tantos años de promesas y comisiones directivas que sucedieron, aún no cuenta con una sede propia, no tiene personería jurídica ni espacio de esparcimientos. "Hoy compañeros empezamos desde cero, y creemos que todos juntos podemos sentar las bases para conformar un gremio", expresó.

Para la votación habrá tres mesas habilitadas: la 1 estará en el Instituto de Geología y Minería (avenida Bolivia 1661); la 2 en la Facultad de Ciencias Económicas (Alvear 843) y la 3 en la Facultad de Ciencias Agrarias (Alberdi 47). Vale recordar que podrá votar todo el personal no docente afiliado y que cuente con más de seis meses de antigüedad.

Además de Mendieta, la lista "Independientes" está integrada por Víctor David Sajama (adjunto); Juan Bautista Menor (gremial y de previsión social); Zulma Viviana Ramírez (hacienda y finanzas); José Antonio Ramírez (acción social); Myriam Norma Ariñez (actas); Mónica Patricia Tolay (administrativo); Miriam Beatriz Alarcón (vocal titular 1º); Fernando Alfredo Aguirre (vocal titular 2º); Pablo Ariel Sadir (vocal suplente 1º) y Damián Fidencio Machaca (vocal suplente 2º).

Comisión revisora de cuentas: Diego Joaquín Colina, titular 1º; Inés Valeria Chapur, titular 2º; Alfredo Méndez, titular 3º; Mirta Liliana López, suplente 1º; Luis Alfredo Solaligue, suplente 2º.

Congresales: Rodolfo Arjona, titular 1º; Mirta Mabel Borja, titular 2º; Ramona del Huerto Quiroga, titular 3º; Luis Ramos, suplente 1º; Hugo Mario Ruedo, suplente 2º.