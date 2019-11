Sánchez: "Aún falta mucho y no vamos a aflojar"

Gimnasia dejó atrás el traspié ante San Martín en Tucumán y sólo piensa en el choque del viernes ante Almagro por la décima tercera fecha de la Primera Nacional.

Sebastián Sánchez, defensor titular del "lobo", coincidió con El Tribuno de Jujuy que después de la caída en "La Ciudadela" embargaba una sensación de impotencia tremenda, ya que el jugador que debió ser expulsado cinco minutos después haga el primer gol.

Y explicó en primera persona el porqué. "Es que contra este tipo de situaciones, es decir decisiones arbitrales, no podemos hacer nada. Pons me pegó dos codazos y el referí Dóvalo le sacó tarjeta amarilla. Nada más. Después hubo una jugada que nos corta en mitad de cancha en lugar de dejar que el contragolpe terminara. Sabíamos que iba a ser así el partido. Encima, ellos tienen jugadores que llegan y no perdonan. Allí estuvo la diferencia también", se sinceró el central.

Recordó que fue un encuentro controlado, pero que después del primer gol cambió. "En el segundo tanto ya estábamos buscando el empate y nos marcaron, al quedar solo Amor. Estaba palo a palo. Habíamos hecho las cosas bien y tuvimos chances de anotar, pero no la pudimos embocar. La diferencia estuvo en la eficacia".

En cuanto al futuro, el futbolista reconoció que no hay tiempo para bajonearse. "Ya estamos pensando en Almagro, partido que tenemos en casa y que debemos sumar de a tres. No vamos a aflojar. Es un torneo largo y queremos darle una alegría a nuestra gente en casa", concluyó.

En tanto, el plantel entrenó ayer en la tranquilidad del complejo Papel NOA, rutina que repetirá hoy a la mañana. Están previstos los primeros movimientos tácticos de la corta semana de trabajo. Diago Giménez fue expulsado y será baja obligada, pero Franco Lazzaroni cumplió con una jornada de suspensión y reaparecerá seguro. Después habrá que ver si el técnico Marcelo Herrera mantiene a Carabajal-Frezzotti-Morales en el medio, parándose más adelante Gallegos. Mientras que ayer se confirmó que el árbitro del encuentro del viernes será Yael Falcón Pérez.

Pruebas en Libertador



Hoy a las 17, en el estadio de Bancario, el coordinador de divisiones, José Luis Campi, llevará a cabo una prueba para aquellos jugadores nacidos en los años 2001, 2002 y 2003.