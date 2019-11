Corte dejó pasajeros varados por casi 15 horas

El corte de la ruta nacional Nº 9 que se produjo por la crecida de arroyos en el paraje de Tunalito cerca de las 20 del lunes, dejó a una gran cantidad de personas varadas en la ruta, que tuvieron que pasar toda la noche en el lugar soportando las bajas temperaturas, sin agua ni comida y sin contar con ningún tipo de asistencia. Además de los vehículos particulares que registraron filas de más de 3 kilómetros en ambos sentidos de la ruta, quedaron varadas varias unidades de transporte de distintas empresas que realizan viajes de larga distancia como La Quiaca- San Salvador de Jujuy.

Las personas que se trasladaban en ellas, además de las horas de viaje, pasaron casi 15 horas esperando que el tránsito sea rehabilitado, ya que el corte se produjo cerca de las 20 del lunes, pero recién a las 6.45 de la mañana de ayer se hicieron presentes maquinarias de Vialidad Nacional para iniciar los trabajos de remoción de sedimentos sobre el asfalto. El paso quedó habilitado cerca de las 9.30. Personal de Vialidad había comunicado que no trabajarían de noche por precaución.

"Yo viajaba en un colectivo que venía desde La Quiaca, llegamos a Tunalito justo cuando fue el corte como a las 8 de la noche, delante de nosotros había 3 autos y unos camiones. No llovía en la ruta pero bajaba mucha agua, barro y piedras de arriba. En ese momento nos dijeron que iban a llegar las máquinas para limpiar el camino y así poder continuar pero con el paso de las horas no llegaban", expresó Nayra Cachambi, una pasajera varada.

Asimismo, continuó su relato: "Como a las 23 nos dijeron que había un cole que nos iba a llevar a Tilcara, pero muchas de las personas que estábamos en el cole no fuimos porque no teníamos dinero para pagar un hospedaje, habían abuelos que iban al hospital y además nos decían que había una posibilidad de que lleguen las máquinas para limpiar el camino".

Pasaron las horas hasta llegar la fría madrugada y como suele ser en la Quebrada de Humahuaca, la temperatura descendió notablemente. "Había pasajeros que venían desde La Quiaca con niños, los niños lloraban de frío como a las 3 y 4 de la mañana. El cole no tenía calefacción. No teníamos agua ni comida, no recibimos asistencia y recién el martes (por ayer) como a las 9 de la mañana vino una señora a vender empanadas, pero se acabaron por la cantidad de gente que había".

Por otro lado, la profesora que venía desde la localidad de Abra Pampa, sostuvo que "como a las 7 vino una máquina chiquita que no podía trabajar bien, como a las 9 recién apareció una máquina grande porque algunas personas comenzaron a llamar a las radios; de esta manera se pudo limpiar el camino y pudimos pasar como a las 9.30".

Cerca de las 15 se liberó el tránsito

Luego de los trabajos que efectuó personal de Vialidad Nacional sobre el paraje Tunalito, el tránsito se habilitó de manera normal alrededor de las 15 de ayer.

A las 9.30 se habilitó a media calzada y pudieron transitar los vehículos varados, pero luego el corte continuó para que el personal de Vialidad pudiera remover la gran cantidad de sedimentos que aún permanecían en la ruta e impedían la normal circulación del tránsito.

A las 15 se liberó completamente la ruta. Durante la tarde personal de Seguridad Vial y Vialidad Nacional permaneció en la ruta a manera de precaución.

Circularon a pie

Algunos vecinos de la zona y pasajeros que debían viajar con urgencia decidieron atravesar a pie el barro para hacer viajes de transbordo con remises que se encontraban trabajando en la zona.

El viaje en algunas de estas unidades de transporte, desde Tunalito hacia Tilcara, costaba $200.

Muchas de estas personas debían dirigirse hacia sus respectivos trabajos, asistir a turnos con médicos o realizar trámites por lo que optaron por hacer un tramo a pie y luego utilizar el transporte alternativo y llegar a destino.