Ediles homenajearon a submarinistas palpaleños

En el marco de una sesión especial, el Concejo Deliberante de Palpalá entregó distinciones a familiares de tripulantes del ARA "San Juan" que fueron declarados "Ciudadanos Ilustres" post mortem.

Los tripulantes palpaleños del submarino hundido el 15 de noviembre de 2017 que recibieron tal reconocimiento fueron suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera y el cabo principal Hugo Dante César Aramayo. Fue por iniciativa de los concejales Silvana Dibi, Fabián Rodríguez y Rubén Eduardo Rivarola, y fue aprobada por todo el parlamento siderúrgico en una sesión ordinaria.

El proyecto también establecía la entrega de la Declaración a sus familiares en la sesión especial cumplida ayer.

Asimismo el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Palpalá bregará para que el próximo barrio a construirse en esa jurisdicción lleve el nombre de "ARA San Juan" y que dos de sus calles principales lleven el nombre de los tripulantes reconocidos.

Para este reconocimiento los ediles tuvieron en cuenta el segundo aniversario de la trágica desaparición física de los tripulantes del submarino, la cual ocurrió el 15 de noviembre de 2017, día que se produjo la pérdida de contacto con dicha nave a las 7.30 en aguas del mar Argentino, con 38 tripulantes y 6 buzos tácticos a bordo.

En la norma se señala que pasado un año y dos días la nave fue encontrada por una empresa privada, con toda su tripulación muerta, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 metros de profundidad.

Asimismo recuerda que el hundimiento y las búsquedas posteriores a la desaparición estuvieron afectadas por sospechas, irregularidades, negligencias, informes tardíos o contradictorios, luchas internas y conflictos con los familiares de los marinos.

La misma también menciona que el 23 de noviembre, ocho días después de la desaparición, la Armada informó que registros hidrosónicos de la Ctbto (Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares) y el Sosus (Sistema de Vigilancia Sónica) del miércoles 15 de noviembre a las 10:31, en la zona en la que desapareció el ARA "San Juan", permitían suponer que se había producido un evento anómalo singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión. El submarino podría haberse hundido como consecuencia de la explosión en una amplia zona sobre el talud continental, en la que la profundidad varía de 200 a 3000 metros, aclarando que estaba descartado que se tratara de un ataque y que el término técnico correcto era que se había producido una "implosión".

La iniciativa que fuera aprobada por el Concejo en su mayoría señala "que ni el Gobierno ni la Armada se refirieron explícitamente a la suerte corrida por el submarino y su tripulación, pero los familiares de los tripulantes manifestaron su dolor al salir de la reunión informativa, dando por hecho que sus seres queridos habían muerto".

La confirmación recién fue obtenida por los familiares el 17 de noviembre de 2018, cuando la empresa de exploración submarina "Ocean Infinity" fue contratada por la Armada de Argentina para realizar el operativo de búsqueda del submarino, confirmó que sus drones subacuáticos produjeron el avistamiento del submarino hundido con todos sus tripulantes muertos y envió las primeras imágenes del estado de la nave.

Entre 44 tripulantes fallecidos estaban los palpaleños Hugo Arnaldo Herrera y Hugo Dante César Aramayo, por lo que "a dos años de ese trágico suceso, corresponde ofrecer un reconocimiento a los submarinistas que perdieron la vida en ocasión de servicio, por la entrega, vocación y puesta a disposición en beneficio de la Patria".

Paro de trabajadores por la presencia de ratas

Los trabajadores de la Casa del Bicentenario y la Cultura de Palpalá

están de paro y exigen desinfección del inmueble que está invadido de ratas y otras alimañas, indicaron.

Los empleados decidieron no trabajar debido a la falta de condiciones. Los gremios ATE y Seom respaldaron el pedido y solicitaron al municipio palpaleño una solución cuanto antes. El paro será por tiempo indeterminado, hasta que se realice la desinfección, aunque la comuna dijo no tener los recursos para hacerlo.

La noticia no es nueva, ya que las quejas se escuchan desde hace tiempo en ese lugar y se profundizaron aún más con la aparición de ratas en ese lugar de trabajo.

Los empleados de la Casa de la Cultura decidieron la medida de fuerza puesto que las ratas empezaron a aparecer en los lugares de trabajo, poniendo el riesgo su salud.

Dijeron que no volverán a trabajar hasta que el municipio se haga cargo de la situación.

Desde la Secretaría de Gobierno señalaron que no cuentan con elementos para desinfectar el lugar, tensando aún más la situación y poniendo en peligro las actividades de fin de año, señalaron los empleados a El Tribuno de Jujuy.

Indicaron que no pueden trabajar con elementos contaminados y sacarlos a la vía pública, porque representa un peligro para la salud de las personas que están o van a la Casa de la Cultura. “Tenemos un gran problema, estamos invadidos por ratas como consecuencia de la acumulación de botellas para los adornos navideños. Hemos pedido desinfección en mayo y nuevamente en octubre, debido a la cantidad de roedores, sin obtener respuestas”, dijeron los trabajadores.

El personal comentó que el encargado del área estaba de vacaciones, pero ante el llamado del jefe comunal regresó con el objetivo de persuadir, en términos poco elegantes, a los empleados. “Tuvimos una reunión con el jefe de Cultura, Cristian Sánchez, el cual dijo que garantizaba el trabajo, pero no podía entender el por qué de la medida”, agregando que dijo que se colocaron cebos para los roedores “cuando nosotros pedimos desinfección”.

“Los adornos estuvieron guardados por un año donde habitan las ratas, están contaminados, la gente está en contacto con esos adornos y los funcionarios pretenden que los expongamos al público”, dijeron, agregando que los roedores están cerca de un Papá Noel donde los chicos se sacan fotos.

Este fin de semana están programadas actividades de cierres de ciclos lectivos de jardines y muestras anuales y estarán en contacto con los adornos donde hay desechos de los roedores. “Tenemos un informe de Seguridad e Higiene que señala que esos adornos tienen que ser quemados”, finalizar