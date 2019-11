Baby Etchecopar contra Hebe de Bonafini: "Es un ser bastante desagradable que escupe veneno”

Dijo esta mañana Baby: “Hebe de Bonafini ayer tildó, abriendo más la grieta, al 41% que votamos en contra de Alberto, a favor de Macri, de hijos de p… Y que usted (Hebe de Bonafini) me escupa el voto y no respete la voluntad popular, es lo más parecido a la dictadura donde no se respeta a la voluntad popular”.