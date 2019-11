"La Gringa es lo que soy de verdad"

¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Jujuy?

La última vez que estuve fue con Los Tekis, hace un tiempo, más de un año en el festival que hicieron de la Pachamama. Contenta de poder hacer esta gira. A mi me encanta recorrer el país entero. Hicimos una gira de 17 presentaciones por el sur, incluyendo La Pampa, presentando algo de lo que se va a venir, porque el disco que hasta febrero o marzo del próximo año no va a salir. A mi me gusta tocar en vivo, el contacto con la gente, me quise adelantar a todo lo que vamos a hacer después y empezar a llevar estas canciones, en vivo y en directo al público, y llevárselo a su lugar, no que ellos se tengan que trasladar. Por eso es muy especial para mí, esta presentación en Jujuy.

¿Este estilo o propuesta que estás pensando para tu nuevo disco, es lo que veníamos viendo desde los festivales del verano pasado?

Algunas cosas sí y otras no tanto, porque lo que pasa con el formato de un festival, es que una respeta un horario. Además entiendo que el público que va a un festival, no es un público que va a ver directamente a Soledad, sino que va al contexto del festival, entonces yo armo un repertorio quizás más popular, respondiendo a esto de "una que sepamos todos". Yo entiendo que esta modalidad de hacer el espectáculo en el teatro, donde la intimidad nos permite dialogar de otra manera es como darle más oportunidad a las canciones para que nos encuentren a ambos, al público y a la artista, que nos encuentre juntos. Es una charla musical, donde todos los detalles se disfrutan más, todos los arreglitos y todo lo que se ha trabajado en los ensayos, se pueden disfrutar de una manera más especial.

El tema de "La Gringa" te planta como la protagonista de tu canto. Siempre cantaste para otros o a otros, y hoy de repente estás cantando un tema que habla de vos misma. ¿Esto tiene que ver con que ya tienes un camino recorrido en la música, que hace que el público quiera también escuchar también tu historia? ¿Cómo te sentís con respecto a este cambio de lugar?

Yo creo que los años de carrera y la actualidad de la música hoy, me dan esa libertad de poder también lanzarme. Hace mucho que compongo mis canciones, pero no son las que más defiendo sobre un escenario. En este caso es al revés. "La Gringa" es presentarme de alguna manera ante la gente, con mis raíces, con lo que soy en verdad, una persona que nació y creció en este tierra pero que tengo mucha influencia de mis abuelos que son italianos. Que por eso soy así, hablo así y me gusta la pasta. Es sincerarme con el público, y decir que yo elijo esta tierra, pero que parte de mi sangre ha venido de otro lado, que ha venido a poblarla.

En esta nueva etapa, hay dos cosas para destacar. Una es el cambio de ritmo o estilo, y la otra es tu proyección como artista internacional ¿cómo es esta relación con los otros países?

Yo soy una convencida de que la música puede llegar muy lejos. La música siempre trae consigo igualdad, unión, entendimiento, pero si además la podemos mostrar en otros países, podemos mostrar el orgullo de lo bueno que tenemos. Hoy la música cambia mucho, siento que todos somos multigénero, a mí me gusta llamarme artista de música popular, de música de raíz, porque cuando compongo, a lo mejor no me sale una chacarera pura, sino que puede tener ese dejo de otro estilo, porque yo me crié escuchando folclore y es el género que más afín me es, incluso es al que más acostumbrada estoy cuando tengo que interpretar. Pero siento que hay que aprovechar este momento de internacionalización, así como nosotros terminamos escuchando música de otros lados con tanta facilidad, debería también pasar al revés.

¿Y en eso se basa esta nueva etapa, este nuevo disco, y el espectáculo que vamos a ver en Jujuy?

En realidad, yo hace años que vengo intentando internacionalizar mi carrera y te digo que casi es una utopía, por la ubicación de nuestro país, pero creo que se puede lograr porque soy una gran soñadora. En Jujuy, más allá de lo nuevo, también vamos a abordar cosas muy clásicas, porque yo creo que la libertad de la música te permite eso, de repente hacer un tema clásico, o hacer algo que tiene otro aire. La idea es que el público jujeño me acompañe en esta etapa, se sienta parte, y que, si después lo logro, sienta que el logro es de todos, no mío solamente.

El tema “La Gringa” es de Carlos Vives

Soledad Pastorutti arrancó el nuevo año con “La Gringa”, su nueva canción, compuesta y producida junto a Carlos Vives. La presentó en distintos escenarios, y fue muy bien recibida. Desde hacía un tiempo, el artista colombiano quería trabajar con la santafecina y le propuso realizar un proyecto conjunto: componer nuevas canciones y reversionar otras. Sin dudas, muestra una Soledad más pop.