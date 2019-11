Rivero mantiene la esperanza de Talleres

Sigue en la pelea. Atlético Talleres (34 puntos) sigue firme en la lucha por quedarse con el Clausura "Washington Cruz" y lo demostró esperanzado en el cotejo adelantado por la 15º instancia, hoy continúa -ver apartado-, donde venció 2 a 0 a con ambos gritos de Farid Rivero sobre La Viña (32), otro de los equipos que también buscaba achicar ventajas con el puntero Cuyaya (37), aunque ahora quedó un poco más relegado.

Talleres sufrió en el Clausura dos derrotas en manos del Tribunal de Disciplina, en la primera hubo una protesta y en la otra sólo se expidió.

El "expreso" ganó de forma convincente, aprovechó el hombre de más en cancha, tras expulsión de Arraya en el "tiburón", y ya se focaliza en el duelo del lunes a las 17 ante San Antonio, campeón de la Copa Salta, en el "23 de Agosto" en lo que será el partido de ida de la Copa Norte donde intentará sacar una ventaja para jugar la revancha con "La Villa" el domingo 24 del corriente en el "Padre Martearena".

La victoria se desplegó en la capital jujeña donde los periqueños fueron locales por la remodelación de un sector de su reducto, pero el inicio del duelo no tuvo dueño ni claridad. Eso sí una entrada fuerte de Arraya a un rival dejó a La Viña con 10 jugadores y de ahí en más Talleres hizo valer esa diferencia.

Es que a los 36' Rivero con una volea rompió la paridad luego de un centro de Mendoza para irse al descanso con la diferencia a favor.

La segunda etapa fue donde se planchó el partido con el otro festejo de Rivero que esta vez de cabeza conectó para el 2 a 0 que lo deja latente en la tabla de valores. Con algunas variantes el "tiburón" intentó descontar, pero no logró sus cometido en este partido decisivo aunque matemáticamente tiene chances.

Es importante recordar que el Tribunal de Disciplina se expidió con el partido suspendido ante Gimnasia por la fecha 11 y decidió darle por perdido 1 a 0. Ese encuentro fue suspendido por falta de garantía, ya que parte de las tribunas del "Plinio Zabala" se encontraban descubiertas y en construcción, permitiendo el ingreso irrestricto de personas, pese a que el club periqueño quería que sea reprogramado. Gimnasia sostuvo que ellos se presentaron en tiempo y forma a disputar el compromiso y que cumplieron con la toda la documentación al árbitro. Antes por la mala inclusión de Pisculiche -había acumulado 5 amonestaciones- a Talleres le quitaron los tres puntos ante Universitario tras protesta de Cuyaya y La Viña.

Dos partidos se juegan hoy

Ya se percibe la intensidad e incertidumbre en el tramo final del Clausura de la Liga Jujeña que tiene además de la pugna por saber quién se queda con el semestre para disputar la "gran final" por el Anual, Zapla campeón del Apertura, otro objetivo en el los clubes buscan acomodarse dentro los 8 primeros lugares, a excepción de Gimnasia, Zapla y Talleres, de la tabla general para disputar la Copa Jujuy 2020.

Entonces hoy continuará la jornada 15 del certamen doméstico con dos encuentros que arrancarán a las 14.30 jugando las reservas y desde las 16.30 las primeras. Así será que en el "Fausto Tejerina" se medirán Deportivo Universitario contra Atlético Gorriti bajo el arbitraje de Cristian Carrillo y en el estadio "La Tablada" lo harán Ciudad de Nieva frente a General Lavalle donde dirigirá Roberto Villegas.

Mientras que mañana también se disputarán dos encuentros que se disputarán en "La Tablada", el primero será entre General Belgrano ante Deportivo Luján desde las 14.30 se verán las caras las reservas y a partir de las 16.30 las primeras. El que impartirá justicia será Fabio Tito. Y desde las 19 jugarán las reservas y a las 21 las primeras de Deportivo Los Perales contra San Francisco. El juez del partido será Roberto Villegas.

En tanto que el domingo se completará la instancia con dos cotejos matutinos y otros dos vespertinos. A las 11.15, antes desde las 9.15 las reservas, en "La Tablada" se cruzarán Sportivo Palermo con Atlético Palpalá (Marcelo Pereyra) y en "Líbero Bravo" lo harán Islas Malvinas frente a Gimnasia (Víctor Terán); asimismo a las 16.30, antes a las 14.30 las reservas, en "Emilio Fabrizzi", Altos Hornos Zapla vs. Alto Juniors (Jesús Montenegro) y en "La Tablada", el puntero Atlético Cuyaya se enfrentará a Deportivo El Cruce (Marcelo Monzón).

El lunes, las chicas

El programa íntegro de la 13º fecha del Torneo Clausura "Rosa Barrios" se desplegará el domingo en diferentes horarios y escenarios.

El líder Los Perales, 27 jornadas invictas, y con chances de gritar campeón antes de la finalización del certamen se medirá en la cancha "Jorge Newbery" de Palpalá contra las "piratas" a partir de las 21.45 (a las 20 las reservas).

Después en el predio de la Unju a las 17.45 (a las 16 las reservas) Universitario recibirá a Sportivo Palermo y en idéntico horario Malvinas será local ante Gorriti.

Pero los duelo matutinos del domingo, desde las 11.30 ( a las 9.30 las reservas) serán los siguientes: Gimnasia ante Belgrano en Pacha Fútbol; Talleres vs La Viña en Veteranos Perico; Luján vs Zapla en Veteranos del Norte; El Cruce vs Cuyaya en Agua Potable y Lavalle vs San Francisco en el "Líbero Bravo".