"La grieta no tiene sentido, no podemos enfrentarnos toda la vida"

¿Se nota que hay más gente que va a los comedores?

Hay muchísima. Creo que se acrecentó en este último tiempo. La gente no solamente manda a los niños sino que también van los padres, la mamá que acompaña a los chicos y también en muchos comedores llevan la vianda porque no solamente van a comer allí, sino que también llevan para tener un poco de reserva para la casa en la noche. Es lamentable porque en realidad no es la solución que vayan a los comedores, sino que cada familia pueda comer en la casa y poder dialogar durante la comida. Pero la realidad nos está diciendo otra cosa, que los comedores se han ido acrecentando tanto de los merenderos, tanto donde va a comer la gente y por eso desde el Obispado se ha visto un incremento cada vez mayor en la cantidad de niños y familias que van a los comedores infantiles. También se ha visto desde Cáritas que se han incrementado las necesidades básicas. Así que rogamos a Dios y a la Virgen para que esto también se vaya solucionando progresivamente. Sabemos que no es nada fácil, sabemos que es bastante complicado, pero también tenemos la confianza en Dios que esto se pueda ir solucionando progresivamente con el tiempo.

¿En el aspecto social, cree que este año va a terminar mejor de lo que comenzó?

Nosotros como Iglesia sobre todo sabemos que la cabeza de cada Diócesis son los obispos. Esta semana pasada, todos los obispos de la Argentina han tenido la segunda reunión plenaria realizada en Pilar, provincia de Buenos Aires. Y uno de los temas fundamentales, por no decir el fundamental, fue justamente el aspecto social no solamente de Argentina sino también de los países que están en conflicto. Han sacado hace unos días una invitación, un documento los obispos de Argentina para que las parroquias y en todas las misas recemos por la paz y el orden social, fundamentalmente en Bolivia y en Chile. Son países hermanos que están al lado nuestro, y también pedir por nuestro país, para que lo que se viene con respecto a un nuevo Gobierno podamos tener un acercamiento, diálogo y podamos por lo menos tener una buena relación, donde la Iglesia y el Estado puedan trabajar para el bien común de todos los argentinos.

Me parece que en estos momentos estamos viviendo situaciones bastante complicadas a nivel social, que no la desconocemos ninguno y creo que la Iglesia siempre está dispuesta a trabajar por el más necesitado, por los niños, los jóvenes, los matrimonios, los enfermos, y especialmente en este orden social que nos aqueja a todos. La invitación de los obispos es, en cada misa, pedir y rezar por la paz y un orden social en todo América Latina pero fundamentalmente por nuestros hermanos de Bolivia y de Chile que la están pasando bastante mal.

Ahora que comienza un nuevo Gobierno ¿Piensa que los argentinos van a superar la grieta?

Yo creo que es una gran esperanza que tenemos todos y la predicamos permanentemente, porque la grieta no tiene sentido. Creo que todavía nos hace falta darnos la oportunidad para poder crecer como hermanos. No podemos estar enfrentados toda la vida.

Si bien es cierto no todos pensamos de la misma manera, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar juntos.

Por lo tanto, la Iglesia siempre ha tomado la posta para predicar la unidad, más allá de una brecha, más allá de una grieta que puedan existir, me parece que esa grieta la tenemos que ir superando y como decía antes, a pesar de que no seamos de un mismo color político uno con otro, que no tengamos los mismos pensamientos y hasta que no creamos por ejemplo, no tengamos fe, eso no quiere decir que no podamos trabajar por la dignidad y por la promoción humana.

Creo que tenemos que aprender a trabajar juntos a pesar que no seamos de la misma filosofía o ideología.

Alberto Fernández dijo que va a lanzar la despenalización del aborto ¿Cree que finalmente se terminará aprobando con el cambio de Gobierno?

Bueno, yo creo que, es una opinión personal eso. Me parece que tendemos hacia esa separación de la Iglesia y del Estado. Y me parece que los dirigentes, hay algunos que han expresado abiertamente su posición, como en este caso el presidente electo.

Creo que se nos vienen a nosotros situaciones bastante complicadas y difíciles con respecto a la vida, a la familia y la postura del nuevo presidente es despenalizar justamente. Y si se realiza, como dice nuestro obispo, no tenemos que tener miedo sino más bien, tenemos que confiar en Dios, y ahí se van a notar quiénes son verdaderamente los cristianos, que no solamente dicen sino que también trabajan.

Ya entró hace tiempo, lo que la ley civil llama la ley del matrimonio igualitario, entró antes la ley del divorcio, y si nosotros estamos convencidos digamos desde un orden natural que es necesaria la vida, que es necesaria la familia, que son necesarios los valores, me parece que aunque se aprueben legalmente o civilmente, tenemos que seguir predicando la verdad, y por lo tanto ahí se van a notar justamente, quienes son aquellos que realmente están convencidos o no.

Frente a tantas persecuciones ideológicas en la historia de la Iglesia, se ha notado también, un florecer de santidad y de valores. Así que hay que seguir rezando y pidiéndole a Dios que se muestren estos valores en todos los órdenes, estratos políticos y sociales.