Finalmente Leonel Vargas fue dado de alta

Cuarenta días después del ataque brutal que sufrió Leonel Vargas y de haber estado en coma, fue dado de alta desde el Hospital Militar en el que se encontraba, siendo uno de los momentos esperados por su pueblo abrapampeño, pero especialmente por su madre Elba Tito. Desde ahora en adelante queda la parte de rehabilitación. "Estoy bien, gracias Dios estoy acá", dijo Vargas.

El 21 de octubre Leonel Vargas daba sus primeros signos de recuperación, "me re emocioné cuando el despertó, para mí era una alegría inmensa", dijo Elba Tito, mamá de Vargas. Desde ese momento todo fue un proceso de recuperación. "Él puso de su parte, así que se mejoró bastante y rápido. Ahora ya está caminando despacito", relató Tito con gran alegría. Aparte de poder caminar de forma lenta, Leonel ya puede pararse por sus propios medios, no tiene ningún suero, se encuentra recetado, piensa bien y puede hablar (cosa que no podía hacer), si todavía necesita de la asistencia para tareas como de higiene. Parte de la rehabilitación Leonel deberá hacerlo en el hospital de Palermo de Buenos Aires y está previsto que hasta fin de año, aunque podría ser antes. "Los médicos se sorprenden de la manera de mi recuperación", expresó el joven. "Me estoy recuperando, estoy positivo y sigo para delante gracias a Dios", fueron sus primeras y emotivas palabras de Leonel de forma pública para con Abra Pampa. "Casi me voy, estuve en coma, tuve tres paros cardiacos, pero estoy acá", contó Leonel. "Quiero terminar la carrera que estoy haciendo porque me gusta mucho, por las notas altas que tuve pasé a segundo".

Respecto a la brutal golpiza que recibió en medio de tantos otros casos de vandalismo e inseguridad en el Gran Buenos Aires, narró: "perdí el conocimiento prácticamente de todo. No quiero recordar, fue gente mala, tampoco le deseé el mal. Ya está ya paso lo malo". Dijo que no se acuerda del accidente, menos del robo. Agregó que sería imposible reconocer a los autores del hecho. Sobre esta situación, la madre de Leonel indicó que no hay ningún avance ni resultado tras la denuncia realizada. "Cuando desperté pensaba que estaba en Jujuy, quería irme a mi casa le dije a mi mamá" relató Vargas. "Luego mi madre me hizo acordar de la situación".

Vargas agradeció a la gente solidaria que de alguna forma colaboró con su situación, a los grupos musicales que estuvieron en un evento solidario en Abra Pampa, a sus compañeros de camarada, al director de la escuela, a la gente de Buenos Aires que se acercó, "agradezco de corazón". Leonel Vargas tiene previsto estar a fin de año en Abra Pampa para estar de forma personal en los medios radiales y así agradecer a la gente que se solidarizó con él y el 18 de enero de 2020 tiene previsto iniciar el segundo año de su carrera militar. De igual manera, Elba Tito hizo público su agradecimiento a todos en general por la ayuda.