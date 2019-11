En pleno partido, Messi "mandó a callar" al entrenador brasileño

O repórter cinematográfico Jordi Bordalba flagrou o momento em que Messi manda Tite calar a boca. O técnico brasileiro comentou sobre o desentendimento com o argentino -> https://t.co/XgISSBT4dk pic.twitter.com/SEO8dJXA27 — globoesportecom (@globoesportecom) November 15, 2019

En las imágenes virales del incidente, se observa claramente cómo el crack albiceleste pidió al técnico brasileño que se callase después de que este le reclamara la tarjeta amarilla.

"Yo me quejé porque se suponía que tenían que sacar tarjeta y Messi me dijo que me callara. Luego yo le dije que se callara y acabó ahí. No quiero hablar más", explicó Tite en una rueda de prensa posterior al partido.

El entrenador brasileño subrayó que "es una situación de juego, es algo extraordinario".

El partido, que se celebró en Arabia Saudí, acabó con la victoria de la selección argentina por 0-1. Este ha sido el primer partido de Messi en la selección argentina luego de la suspensión de tres meses que le había impuesto la Conmebol después de que acusara de corrupción a la Copa América.