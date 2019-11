"El pueblo espera mucho de la militancia peronista"

Al celebrarse hoy el Día de la Militancia Peronista, el presidente del Partido Justicialista de Jujuy, diputado Rubén Armando Rivarola, realizó una emotiva evocación de la gesta que el justicialismo reivindica como la lucha que terminó posibilitando el regreso al país, tras dieciocho años de exilio, del fundador del Movimiento Nacional Justicialista, general Juan Domingo Perón.

"Fue aquella una jornada maravillosa", recordó, "todo el país, incluso los no peronistas, esperaban con ansiedad que el avión que traía a Perón desde España tocara tierra Argentina. Ese momento era el instante simbólico, que cerraba una historia de persecuciones, proscripciones, y hasta muertes que se habían iniciado con la llamada revolución libertador en 1955 y que los peronistas recordamos como la revolución fusiladora. El país y sobre todo los más humildes, los trabajadores, los niños y ancianos, sufrieron mucho la ausencia del peronismo, pero de ese dolor, su propia militancia mantuvo vivo el recuerdo y las enseñanzas de Perón y Eva Perón y así, ese 17 de Noviembre de 1972, hizo posible la vuelta del líder a la Patria".

"Repasando los mensajes de Perón de aquella época, siempre encontramos algo que nos sirve hoy, porque sus palabras y sus pensamientos no han perdido actualidad. Por el contrario, se han potenciado", expresó Rivarola. En aquel momento el General expresó: "Vuelvo al país, después de dieciocho años de exilio, producto de un revanchismo que no ha hecho sino perjudicar gravemente a la Nación. No seamos nosotros colaboradores de tan fatídica inspiración. Nunca hemos sido tan fuertes" nos decía Perón, con un consejo que bien sirve para hoy. Y más adelante, el jefe dejaba el mejor consejo que hoy podemos seguir: "Ha llegado la hora de emplear la inteligencia y la tolerancia, porque el que se siente fuerte suele estar propicio a prescindir de la prudencia".

"Este día, de gran alegría y celebración, recomiendo a las compañeras y compañeros, releer esos mensajes y meditarlos profundamente, porque el pueblo hoy más que nunca espera mucho de la militancia peronista, y también con toda humildad a todo argentino y jujeño que quiera a su país porque son palabras de un estadista exceden el marco del propio peronismo, y son útiles a todos los que queremos reconstruir una Argentina y una Provincia dignas de ser vividas" concluyó.

Origen de la fecha

17 de noviembre de 1972, hace ya 47 años, el general Perón volvió al país después de casi 18 años de injusto exilio y por eso, se recuerda el "Día del Militante". El Presidente de facto, Alejandro A. Lanusse, había dicho: "no voy a admitir que corran más a ningún argentino diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan: porque no quiere; pero en mi fuero íntimo diré: porque no le da el cuero para venir". El 15 de agosto, desde Madrid, el delegado personal de Perón , doctor Héctor J. Cámpora, anunció que el General volvería a la Argentina antes de fin de año. El 7 de noviembre, Perón decía en una solicitada: "a pesar de mis años, un mandato interior de mi conciencia me impulsa a tomar la decisión de volver, con la mejor buena voluntad, sin rencores que en mí no han sido habituales y con la firme decisión de servir, si ello es posible".

El 16 de noviembre, el gobierno de la dictadura de Lanusse, tomó medidas extremas rodeando el aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza) con fuerzas militares para evitar que los militantes se acercaran a recibirlo.

Mientras tanto, en el avión, 154 hombres y mujeres, entre ellos, 22 presidentes provinciales del Partido Justicialista y del distrito capital, miembros retirados de las Fuerzas Armadas, de la CGT, de las 62 Organizaciones, del empresariado, ex funcionarios, ex legisladores, científicos, artistas, profesionales, sacerdotes y deportistas, acompañaban al líder de los trabajadores en su regreso a la Patria. Y el 17 de noviembre a las 11.20 horas, el DC-8 de Alitalia aterrizó en suelo argentino.