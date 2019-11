Desfile de agrupaciones tradicionalistas

Con poca cantidad de público pero con una nutrida participación de asociaciones tradicionalistas, tuvo lugar en la mañana de ayer en la avenida Forestal de Alto Comedero el desfile organizado por la Federación Gaucha Jujeña, en el cierre de la Semana de la Tradición.

Previamente se realizó una pequeña ceremonia con el izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera de la Libertad Civil, acompañados por la Banda de Música de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, teniendo como marco la presencia de las escuelas de danzas invitadas.

Luego se escucharon palabras alusivas a cargo de los presidentes de la Asociación Gaucha "Éxodo Jujeño" y de la Federación Gaucha Jujeña quienes coincidieron en expresar la necesidad de hermanar más al gauchaje, de las dos organizaciones.

En ese marco, Guillermo Choqui presidente de la Federación Gaucha Jujeña indicó que "sumamos ciento diecisiete agrupaciones que están afiliadas y fue una semana muy productiva, llena de emociones y sorpresas, como en la mateada que no se esperaba tanta cantidad de gente por cuanto concurrieron unas tres mil personas. Es decir que año a año la gente se va acercando para compartir, para comprender de qué se trata. La verdad que muy lindo, aunque no tuvimos mucha gente en el desfile de los gauchos realizada en la avenida Forestal aunque hemos invitado a las escuelas pero desgraciadamente no vinieron, pero gracias a Dios tuvimos mucha concurrencia de gauchaje y escuelas de danzas, así que creo que ha faltado un poco de coordinación o poca publicidad para que la gente venga".

Para concluir, Choqui agradeció a todos los presidentes de las instituciones gauchas, al intendente de San Salvador de Jujuy y al gobernador por el gran apoyo recibido, ya que gracias a ellos pudieron desarrollar la Semana de la Tradición.

Cabe apuntar que el desfile dio comienzo pasadas las 10.30, presidido por autoridades de ambas instituciones que nuclean a los gauchos de la provincia, quienes aplaudieron el paso de las representaciones de la Dirección de Deportes y Recreación capitalina; de cuerpos de bailes tales como la Escuela de Danzas "Deporte Vida"; Escuela de Danzas Folclóricas "Presagios del Alma"; Escuela de Danzas "El Chúcaro" con sus alumnos de inicial y avanzados; Escuela de Danzas "Los Bombos Legüeros"; el Taller de Danzas Folclóricas y ballet "Canto sagrado"; Academia de Danzas Tradicionales "Martín Fierro"; Agrupación Tradicionalista "Tacita de Plata"; Asociación Civil "La Gauchita". Las candidatas al trono de la Mini Paisana de la Tradición en su trigésima edición, provenientes entre otros, del Fortín Gaucho "San Pedro y San Pablo", Centro Tradicionalista de Guerrero, "El Chúcaro" de San Bernardo, "8 de Septiembre" de Ocloyas, Centro Gaucho "24 de Septiembre" de Valle Grande, Agrupación Gaucha "9 de Julio" de La Viña, "25 de Mayo" de San Fernando, de Los Nogales, Virgen de la Candelaria y San Antonio.

También desfilaron los jinetes de la Federación Gaucha Jujeña, Agrupación Tradicionalista "Tacita de Plata", Centro Gaucho "24 de Septiembre" de Valle Grande, Agrupación "8 de Septiembre", Fortín Gaucho "El Ceibal", "El Algarrobal", Las Escaleras, de Zapla y "General Manuel Eduardo Arias", entre otras.