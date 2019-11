Dolor, fortaleza y altruismo: la historia de la abanderada jujeña

La jujeña Margarita Medina, una de las ocho Abanderadas del país por los premios Argentina Solidaria, contó su historia de vida que estuvo marcada por situaciones muy difíciles, una fortaleza descomunal para superar adversidades y un ímpetu solidario de querer ayudar a los jóvenes para que salgan adelante.

Junto a su esposo, Alejandro Goyechea, y familias amigas crearon la Fundación "Alas de Águila" y desde ese espacio hace casi diez años visitan diversos lugares de la provincia llevando un mensaje cargado de valores para chicos y grandes.

Fue elegida entre 750 postulantes como una de las ocho representantes de la Argentina Solidaria y precisa de votos para ser la ganadora del premio que consta de un subsidio para llevar a cabo una obra solidaria.

Medina tiene 52 años y nació en San Pedro, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "mi infancia fue muy difícil por muchas cuestiones, mis padres se divorciaron cuando yo tenía seis años. Eso implicó que tenga que trabajar todo el día y por eso yo me hice cargo de mi hermano que es tres años menor que yo. Tuve que cumplir ese rol y yo como era tan chiquita lo veía como un juego, me hacía la maestra y le hacía hacer las tareas de la escuela",

Así crecimos "y a los ocho años nos vinimos a San Salvador, yo siempre digo que nunca nos sobró nada pero teníamos lo que necesitábamos, fue muy difícil, también socialmente porque yo vi desde mi mami el sufrimiento que pasaba por eso de que la divorciada no era bien vista. Eso era fuerte para nosotros, y así fui creciendo", dijo.

Pese a las dificultades por las que atravesaba, terminó sus estudios primarios siendo escolta y abanderada, "antes de finalizar la secundaria ya tenía en mi corazón ser profesora pero fue ahí cuando tuve mi momento de rebeldía. Yo la tuve y me llevó a un lugar equivocado, tenía el apoyo de mi mamá y me había planteado que quería seguir un profesorado, pero aparecieron esas voces que te dicen que en esa carrera me iba a morir de hambre y cosas como esas. Al final me fui a Ciencias Económicas y cursé hasta el tercer año", comentó. "Mi rebeldía me llevó hacia un camino que no quería, en mi casa las cosas estaban muy difíciles. Mi mamá decidió tener una pareja y todo se me hizo mucho más complicado. A mis 22 años tuve mi primera hija en soltera, y gracias a Dios me pasó eso. Le pedí perdón a mi hija por traerla a un ámbito que no era el más favorable e ideal para ella, de un hijo buscado y que sea ideal", añadió.

Asimismo señaló que "le pedí perdón por esa situación pero nunca me arrepentí de haberla tenido, yo me quedé sola con ella en ese momento. Vivía en la casa de mi mamá, tuve que dejar la Facultad y luego me fui al Profesorado de Ciencias Jurídicas y Contables, aproveché que me reconocían las materias en la Facultad y lo logré terminar rápido. Durante el Profesorado conocí a mi esposo y luego me casé".

La familia que anhelaba tener

Tras casarse su vida cambió para bien y junto a su esposo sintieron la necesidad de decirles a los jóvenes que ellos también pueden cambiar su historia de vida, "la familia que anhelaba desde chica, la pude tener de grande", dijo.

Al respecto indicó que "hay otra forma de vivir, porque quizás la forma en que vos vas creciendo, pensás que es la única. O que siempre será así. Yo nunca había planeado formar familia y cuando la tuve, mi esposo no es el papá biológico de mi hija pero es su papá. Y realmente él es su papá, a partir de eso, nosotros como familia siempre tuvimos en el corazón a los jóvenes".

“Ayudar a escribir una historia nueva en los jóvenes”



Sobre los inicios de la Fundación “Alas de Águila”, Margarita Medina expresó que “en mi casa era muy común que vayan chicos que pasaban a veces el día ahí con los que charlábamos porque necesitaban un consejo o porque les pasaba algo. Ahí te empezás a enterar de situaciones muy feas”.

En ese sentido, sostuvo que “en el colegio siempre fui de dedicarles mucho tiempo a los chicos. Eso no estaba reflejado en ningún papel de la escuela, les daba a mis alumnos unos 20 minutos de charla donde siempre salía algún tema de la vida para hablar. O les llevaba historias y les leía cuentos.

Eso empezó a generar algo muy lindo “en mi relación con los estudiantes porque abría puertas para que ellos puedan acercarse a contarme sus cosas o a pedir un consejo. Eso lo teníamos bien incorporado como familia y luego conocimos a otra familia que pensaba también de la misma manera”, agregó.

Siguió diciendo que “compartíamos eso, en el corazón teníamos las ganas de alcanzar a los jóvenes y decirles que pueden vivir de otra manera. Escribir una historia nueva en los jóvenes era nuestro desafío, así surgió la fundación y en febrero cumpliremos 10 años”.

Son diez años pero “tenemos la sensación que pasaron mucho más. Son muchas las cosas que se hicieron, nunca nos imaginamos a dónde íbamos a llegar, para nosotros fue un descubrimiento y un crecimiento constante. Nos vemos desafiados porque en los lugares a donde vamos vemos distintos temas y los grupos no son iguales”, remarcó.

Por último, le envió un mensaje a la sociedad, “quiero decirles que empecemos a abrir los ojos de las riquezas que tenemos, que es mucho más que paisajes y climas, aunque Jujuy es hermoso geográficamente, la riqueza está en la gente que la habita. Y la sociedad que todos anhelamos tener, empieza por cada uno de nosotros porque los sueños son posibles”.

Cómo votarla

Para votar a Margarita Medina podés ingresar a la página premiosabanderados.com.ar y hacer click en “Vota a tu abanderado”, ahí se busca el perfil a votar, en ese caso sería Margarita Medina. Ahí te da dos opciones para votar vía Facebook o por el correo electrónico que requiere una confirmación. Tenés tiempo hasta el 20 de noviembre.