Una artista y embajadora de Jujuy en México

María Julia Rodríguez Sivera es bailarina y una cultora de las tradiciones jujeñas en México donde se radicó hace 13 años con su familia. Su formación artística la hizo en Jujuy y se convirtió en una embajadora de la cultura, folclore y tradiciones argentinas en México. Es la presidente y fundadora de la Casa de la Cultura en México.

Rodríguez Sivera es jujeña por adopción, llegó a los 4 años con su familia ya que había nacido en Buenos Aires, creció y estudió en Jujuy y lleva su cultura y tradiciones por lo alto en México, donde se instaló luego de casarse con un mexicano. Dirige la Compañía Malka de tango y folklore argentino que inauguró en abril del 2010 y con la que sigue trabajando.

Hizo la primaria en la escuela Monteagudo y la secundaria en la escuela Normal, y luego el Profesorado de Artes en Danza en la Escuela "Norma Fontenla", profesión que la marcó.

Actualmente trabaja en un proyecto paralelo sólo con mujeres y en otro en la que es la directora escénica y coproductora para la puesta en escena denominada "La historia del tango"; y también lleva adelante otro proyecto llamado "Tangueros" para otra productora.

Está muy involucrada con la comunidad argentina en el país charro, y es que además es la presidente y fundadora de la Casa de la Cultura en México. "El objetivo general de la Casa de la Cultura es difundir y preservar las costumbres argentinas en México, entonces hacemos muchas actividades itinerantes, hacemos peñas, milongas de vez en cuando, tertulias literarias, hemos hecho campeonatos de fútbol y últimamente lo que hemos hecho es replicar algunos festivales que se hacen en Argentina", explicó Rodríguez Sivera.

Este año hicieron la segunda edición de la réplica del Festival de la Chacarera, que apadrinó Jorge Luis Carabajal. También hicieron la primera edición del Festival de la Pachamama que fue a apadrinar la coplera salteña Mariana Carrizo, por lo que aspira a que el año próximo les envíen una delegación jujeña.

Las peñas que organiza son temáticas, festejan o conmemoran fechas patrias argentinas; y ahora tiende además a replicar algunas costumbres. Mientras con los festivales busca que sean más regionales para difundir otras manifestaciones culturales que vayan más allá del tango y el fútbol que identifican a los argentinos, y de hecho sumó el carnaval jujeño. Busca a la vez que ellos puedan preservarlas y disfrutarlas.

"En cuanto a lo cultural no me costó tanto adaptarme, tuve situaciones personales que hicieron que se complicara un poco la adaptación, pero en sí la inserción en México no fue complicada. De hecho, en México quieren mucho a los argentinos, siempre somos bienvenidos, la gente mexicana es muy cálida, muy colaboradores y amistosos", explicó.

Elegir México como ciudad no fue complicado para Rodríguez, no sólo por tratarse de un país latino sino porque hay una gran comunidad argentina, además de muchos y buenos artistas argentinos que viven allí.

"La danza es lo que más me vincula con Jujuy. Yo empecé a estudiar con Cristina del Valle cuando tenía 13 años y cuando tenía 17 entré al Ballet de la Universidad de Jujuy. Entonces todo lo que aprendí acá es mi cable a tierra, es lo que difundo allá en cuanto a la danza específicamente", precisó Rodríguez Sivera rememorando la riqueza de su formación en suelo jujeño.

Lazos familiares

En México vive con sus tres hijos, Elías de 22 años, Luis de 15 y Martín de 13, y los mayores nacieron en Jujuy y el menor en México.

En Jujuy Rodríguez Sivera tiene familia, un hermano y sobrinos y comadres a quienes visita y trata de venir una vez al año. Adora volver a la provincia y disfrutar de matear con su comadre Elena Gutiérrez Bazán, una fotógrafa y madrina de su hijo menor, quien junto a amigos la reciben muy bien.

“Me gusta ver a la familia que me queda aquí, y a los amigos, caminar por las calles, por el parque lineal que está divino, caminar al lado del río es maravilloso”, recordó. Una de las cosas que suele extrañar son las tortillas y bollos, comer un buen asado y empanadas. No obstante, recordó que en México hay algunos argentinos que se dedicaron a la gastronomía y se encuentran comidas típicas. De hecho, en la peña que organizaron para el 25 de Mayo, pidieron que haga locro.