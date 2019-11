Alberto Fernández enviará un proyecto de ley para legalizar el aborto

Luego de mostrar en varias ocasiones su postura a favor de despenalizar el aborto, el presidente electo, Alberto Fernández, dijo por primera vez que su administración enviará “un proyecto de ley” al Congreso para tratar este tema "tan pronto” como asuma el Gobierno.

“Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así”, explicó al respecto el líder del Frente de Todos.

El futuro mandatario nacional se calificó a sí mismo como “un activista de ponerle fin a la penalización” de la interrupción voluntaria del embarazo, pero resaltó que es necesario “encarar el tema de otro modo” porque “no se puede convertir en un elemento de disputa" entre diferentes sectores de la sociedad.

“Va a haber un proyecto de ley mandado por el Presidente. Tan pronto lleguemos”, aseguró Fernández durante una entrevista brindada Página 12, con los periodistas Felipe Yapur y Victoria Ginzberg. Aunque aclaró que “no depende” únicamente de su voluntad.

“Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite que no lo haga. Y respetémoslo. Y respetemos a los otros”, señaló.

El presidente electo ya había manifestado su posición con respecto a este tema durante la presentación del libro de Ana Correa titulado “Somos Belén”, que repasa la historia de una joven tucumana que fue presa luego de haber tenido un aborto espontáneo.

“Lo leí a las corridas y le pregunté a Vilma (Ibarra, quien es parte de su equipo de transición) ‘¿cómo es esto?’ porque no lo podía creer. Lo que cuenta es tremendo. Cuando terminó el acto me llevaron atrás del escenario y estaba Belén, que no se llama Belén, y solo me daba las gracias y yo no había hecho nada. Pero no es posible que pasen esas cosas, no es posible que la Argentina siga viviendo esas cosas. Y esto no lo digo en contra de nadie, lo digo a favor de todos”, narró Fernández sobre aquella jornada.

En este sentido, remarcó que no se puede “seguir condenando a mujeres como le pasó” a la protagonista de esa novela, quien “ni siquiera sabía de su embarazo, tuvo un aborto espontáneo y terminó presa 29 meses”.

“No lo podía creer. Lo que más me impresionó es que cuando Belén recupera la libertad pide que no la reconozcan porque no sabía cómo la iban a recibir y la jefa de la cárcel le dice que tenía que salir con la cara en alto porque no era culpable de nada, ella no quería que la reconocieran. Y todas las que salieron ese día salieron con una máscara para no ser reconocidas. ¿Cómo podemos vivir en esa sociedad? ¿Cómo podemos ver eso y no reaccionar? Estoy muy convencido de lo que digo respecto de los derechos de la mujer”, agregó.

Retenciones

“Díganme cómo quieren que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos”, dijo Fernández cuando le preguntaron si habría impuestos a la exportación. “En la Argentina que viene todos tenemos que hacer un esfuerzo -argumentó-. Lo tendrá que hacer el sector del petróleo, el minero y el del campo. Todos los que producen tendrán que hacer un esfuerzo”. “Me encantaría no cobrar retenciones” -aseguró, aclarando que no se lo permite el déficit que heredará.

El Presidente electo también aseguró que era un error creer que se combate la inflación bajando el consumo. Una idea que “en cuatro años no funcionó”, agregó, en referencia al gobierno saliente.

Sin embargo, también se mostró prudente en cuanto a la posibilidad de eliminar el impuesto a las ganancias, como medida de alivio a la castigada clase media. “Lo que es razonable es que alguien que vive de un sueldo no pague ganancias. Pero también es razonable que un país no tenga seis puntos de déficit fiscal. (...) Hay que ir viendo cómo se van compatibilizando poco a poco las cosas”.

Entre sus primeras medidas, estará la de enviar “un Presupuesto de verdad porque el que envió el gobierno es una gran mentira”.

Seguridad

Alberto Fernández pretende que Seguridad deje de ser un ministerio y planea crear un Consejo de Estado de la Seguridad con participación o control parlamentario. Es muy crítico de la política del gobierno de Macri en la materia: “Mientras no ataquemos la desigualdad, el problema del crimen no se va a resolver con más penas y con pistolas electrónicas ni autorizando a Chocobar a disparar por la espalda. Esa es toda una ficción. Este fue un gobierno de ficción. Llegaron con el marketing y se van con el marketing.”