"Gimnasia va a crecer", aseguró Ezequiel Gallegos

Ezequiel Gallegos, en este campeonato de la Primera Nacional 2019/2020 empezó siendo determinante con sus ingresos desde el banco de suplentes en los primeros partidos de Gimnasia y Esgrima. Tiempo después se transformó en el nexo titular entre la mitad de la cancha y los delanteros.

Su calidad a la hora de jugar con la pelota se vio rápidamente, no obstante con el correr de los partidos fue disminuyendo en su rendimiento, algo que para el bien del "lobo" debe levantar porque la gente espera mucho de él.

Tras el empate sin goles ante Almagro el exPlatense dialogó con la prensa y una de las primeras frases que dejó fue: "Después de la expulsión de Frezzotti se hizo otro partido", sin cuestionar la decisión del árbitro Falcón Pérez, algo que con el correr de la entrevista terminaría haciendo.

El ánimo del plantel y el boleto al certamen integrador. "Lejos no quedó la clasificación a la Copa Argentina, si ganamos los dos partidos que quedan este año, estamos adentro. Uno esta mal porque queríamos dejar los tres puntos aquí en casa pero no se pudo, dejamos todo y no se pudo", exclamó el volante sobre un Gimnasia que increíblemente con los resultados que se dieron hasta hoy en la zona B continúa con las chances intactas de ingresar a la copa nacional. Es que el "lobo" ostenta 14 unidades y el último equipo que actualmente está ingresando a la Copa Argentina del año que viene es su homónimo mendocino que tiene 17 puntos y ocupa el séptimo puesto, cuando quedan dos jornadas para que se termine el año futbolístico y esto sea el corte para la clasificación copera.

¿Por qué les cuesta tanto ser regular a Gimnasia? "El partido pasado aquí creo que fuimos protagonistas, en cambio en este partido ante Almagro tuvimos uno menos, nos acomodamos y estuvimos en desventaja. Así y todo creo que tuvimos las chances más claras", respondió Ezequiel Gallegos en mención al rendimiento del elenco "albiceleste".

"Para mí la mano en el área del jugador de Almagro sí fue penal. Hace cuánto que no nos cobran penales acá, parece que tienen algo con Gimnasia, son injustos con Gimnasia, son jugadas que tranquilamente nos pueden dejar 1 a 0 y pasa todo al revés", confesó el futbolista que llegó como refuerzo para el "lobo" en el último mercado quejándose de los malos arbitrajes.

La performance del frente de ataque. "Los veo bien. Son los dos chicos jóvenes, están haciendo mucho. Daniel Juárez tiene los consejos de Gonzalo Castillejos. Hay que apoyarlo como hay que apoyar a todo el equipo. Creo que Gimnasia va a crecer, vamos a salir todos de esta", manifestó el mediocampista en una inmejorable muestra de optimismo para todo lo que se viene.

Directores técnicos

El pobre empate de Belgrano ante Alvarado aceleró los contactos de la dirigencia con Gustavo Álvarez, el técnico con el que se reunieron el pasado jueves y quien pidió tiempo para responder.

El entrenador que ascendió a Superliga con Aldosivi maneja una oferta con de un club chileno, pero asoma como principal candidato para asumir al frente del plantel "celeste". En lugar de un Julio Constantín quien pareció despedirse tras el 2 a 2 del jueves.

También trascendió además que Ricardo Caruso Lombardi se encuentra en Córdoba y este domingo se encontraría con directivos del "pirata".

Por otro lado, De la Riva es nuevo entrenador de Mitre de Santiago.

Asume Fabián López

La lista “Agrupación Lobo Corazón” que propone a Fabián López como presidente fue la única que cumplió en tiempo y forma con los requisitos. En ese contexto, tras la llamativa baja de Raúl Ulloa, desde hace días que solo se espera la asunción de la nueva persona que conducirá los destinos de este Gimnasia y Esgrima de Jujuy que compite en la Primera Nacional.

La oficialización como presidente del “lobo” de Fabián López se dará hoy desde las 20 en el estadio “23 de Agosto”; en la misma además de toda la lista ganadora, estará Miguel Soruco, quien se desempeña actualmente como presidente tras las renuncias de Pedro Segura y Fernando Yécora. Soruco fue quien cuando se terminaron los plazos estipulados confirmó que una sola lista era la que había cumplido con lo pautado y que se continuaría con el proceso administrativo esperando que no haya ningún problema y puedan definirse pronto las nuevas autoridades, algo que se concretará hoy.

Fabián López asumiría hoy como presidente de Gimnasia y Esgrima acompañado por Atilio Córdoba.

López en campaña recibió el apoyo de varios exjugadores de la institución “albiceleste” como el caso de Mario Lobo, Esteban Gil, Gustavo Balvorín, por citar algunos, algo que a varios hinchas de Gimnasia los entusiasma interpretando este apoyo como posible fortalecimiento del club de cara a momentos buenos pero también malos que puedan venir.

Hace un tiempo cuando se empezaba a decidir el destino político “albiceleste”, Fabián López habló con la prensa y aseguró que quiere llevar a Gimnasia a la Superliga, algo que es su “sueño”.

Además, quien será nuevo mandamás del “lobo” aseguró aquella vez que lo de su lista estuvo lejos de ser una “improvisación”.

En definitiva, hoy cambiará el rumbo de una institución que se deberá amoldar de la mejor manera a una nueva manera de conducir política y deportivamente su camino.

Juega el puntero San Martín (T)

Desde las 20.30 en el estadio Municipal de la ciudad de Tandil Santamarina recibirá a San Martín de Tucumán, líder de la zona B.

El partido se transmitirá en vivo por TyC Sports Play.

El elenco “ciruja” quiere estirar su liderazgo teniendo en cuenta que su inmediato perseguidor Sarmiento de Junín sólo empató el sábado con Rafaela.

Los de la dupla Gómez - Orsi son punteros con 27 unidades

Ayer Gimnasia de Mendoza derrotó a Instituto por 2 a 1 y Brown de Adrogué venció a Tigre por 2 a 1.