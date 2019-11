Fue la culminación y broche de oro para esta temporada

-¿Cuál es la diferencia entre la carrera Abierta y el Mundial en sí?

-Del mundial participan selecciones de todos los países en las distancias K15 y K42. Simultáneamente se organizó la carrera Abierta de Salomon. Yo participé en esta carrera, destinada a los corredores en general, donde fuimos casi 600 inscriptas. Fui novena en la clasificación general femenina con las deportistas de elite inclusive y segunda en mi categoría, de 45 a 49 años.

-¿Cómo te animaste a competir una prueba tan exigente?

-Son muchos meses de preparación. Desde abril cuando comencé la temporada fuimos planificando para llegar a esta competencia. Patricio Lamas es mi entrenador en pedestrismo y Marcelo Castro en gimnasio.

-¿El hecho de vivir en Humahuaca te da cierto hándicap?

-Tiene el beneficio de poder entrenar en la altura y se genera mayor de cantidad de glóbulos rojos, algo beneficioso para el correr. Además, el terreno me permite adaptarme para correr trail con más facilidad porque en las montañas tengo subidas y bajadas, todo a disponibilidad muy cerca de mi casa.

-¿Qué se te cruzó por la cabeza al subir al podio?

-Estaba feliz. Fue como la culminación y broche de oro de esta temporada. Me preparé para esta carrera y terminar segunda fue un sueño.

-Además, venías de ser campeona nacional.

-Es así. Fui medalla de oro en el nacional de cross country master en La Rioja. También gané el campeonato de trail master en Catamarca, al igual que en el maratón Sustentable y el Puna Extreme que se corrió recientemente. Además, fui primera en un Trasandino de Pista que se desarrolló en Salta. Y gané en mi categoría en el gran maratón El Tribuno de Jujuy y antes de viajar al sur terminé primera en el Duatlón de Humahuaca, donde hice las dos disciplinas: pedestrismo y mountain bike.

-Te escuché decir que sos jujeña por adopción, ¿por qué lo considerás así?

-Nací en Quilmes, Buenos Aires, pero llevó 13 años viviendo en Humahuaca y hasta a veces dudo al responder de dónde soy (risas). Me dicen que no parezco jujeña porque no tengo la tonada típica de aquí, entonces les cuento que estoy radicada y que me encanta el lugar. En Jujuy tengo mis hijas y mi familia. Además, mi marido, Osvaldo Cari, es el presidente de la Asociación Humahuaqueña de Atletismo y organiza las carreras con Marcelo Castro.

-La vida del atleta es muy solitaria y los desafíos se autoimponen, ¿es más difícil?

-Me daba un poco de vergüenza decir que era atleta porque no me consideraba tal. Una madre, esposa, trabajadora, médica, ama de casa y decir "atleta" también, era mucho. Pero empecé a praticarlo porque me gusta correr por las montañas y luego empecé a tomarlo con más seriedad.

-Además, sirve para dar el ejemplo de la camada más joven...

-Poniéndole muchas ganas y disciplina se puede. Tengo una formación en la vida. Fui muy disciplinada en todos los ámbitos para alcanzar objetivos. Nada me fue fácil. Tengo un orden y cuando me lo propongo, lo logro.

-¿Cuál es la diferencia entre un deportista que corre trail y otro que hace pedestrismo o pista?

-No sé si soy la más capacitada para hablar del tema. Respeto mucho el título del profesor de educación física. Para el deportista de trail necesita sí o sí entrenarse en el terreno adecuado. Y creo que también debe correr en calle porque si no, no logra tener velocidad. Es clave la combinación.

-¿Precisamente, no te dan temor las bajadas en velocidad?

-Me da temor caerme. Las subidas me gustan, el tema son las bajadas. Quizá porque comencé "grande" a praticar la disciplina. Me fui superando. En la primera carrera que crucé un río, me saqué las zapatillas y las medias para atravesar. Hoy cuando me ven mi marido y mis hijas cómo corro y arriesgo en cierto terrenos, no lo pueden creer.

-Coincidís en que es clave la pasión para practicar cualquier deporte y más en el trail, donde no tenés un compañero para compartir una decepción.

-Te digo más. La pasión es una constante para hacer todo en la vida. Si a tus estudios o trabajo no lo hacés con pasión, no avanzás. Es difícil levantarse a las 6 y salir a entrenar sola por el cerro o en la ruta. Las ganas de llegar al objetivo te impulsan a seguir. Hay otros corredores que acompañan que formamos los "Chasquis de Humahuaca". Y también está Roque, mi perro que acompaña. Me levanta a la mañana para que salgamos. Tiene un reloj incorporado y tiene su mochila de hidratación.

Ocho años de progreso

Se recibió de médica y comenzó a ejercer en Buenos Aires. Luego el destino la trajo a Jujuy. Hace ocho años comenzó a practicar trail y hoy a los 45 viene de culminar la mejor temporada de su carrera. Apenas nació su primera hija, la familia se trasladó al Norte. "Me costó adaptarme en los primeros tiempos, pero con el pedestrismo, corriendo los cerros, me ayudó a encontrar el lado de Humahuaca que me gustaba y me gusta", sostuvo. Es mámá de Emilia, Lucía y Juliana. Osvaldo es su esposo. Y fue quien la inició en la actividad. Ana Locurscio recordó durante la entrevista con El Tribuno de Jujuy que práctiamente fue obligada a competir. "Iba al gimnasio en Buenos Aires, pero nada de correr. Tranquila. Osvaldo y Sergio organizaron una carrera del Día de las Madres. Me pidió que asistiera. La corrí e iba detrás de la ambulancia. La gente me alentaba para que llegara", recordó con una sonrisa. Eso sí, fue contundente cuando cruzó la meta: "No corro más si no entreno. Si querés algo, lo podés hacer. Fueron casi 8 años y el progreso fue muy importante", dijo. Por último, agradeció a su familia, entrenadores y a su amiga Valentina, quien la ayudó en sus inicios y también dijo presente en La Angostura, resultando segunda en categoría de 55 años.