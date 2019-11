"#Influencers" se presenta esta noche en Jujuy

"#Influencers" es el nuevo espectáculo de The Beats, la banda argentina más reconocida de tributo a Los Beatles. Se presentará esta noche a las 20.30 en el Centro Cultural "Martín Fierro" del Complejo Educativo "José Hernández" de barrio Los Perales.

Como cada año, la formación que en 1996 fue reconocida como "La Mejor Banda Beatle del Mundo", sorprende con un nuevo espectáculo recreando la música de los fabulosos de Liverpool, trayéndolos a nuestra época.

En este 2019, siguiendo la tendencia digital llevaron al escenario a la banda más #Influencers de todos los tiempos, "The Beatles", como nadie los ha visto. The Beats, liderado por Patricio Pérez (fundador) junto a su elenco dan vida en escena a George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Star para el placer de todos los amantes del cuarteto de pop rock inglés.

La banda beatle por excelencia, con más de 30 años dando vida a los Beatles, vuelve a Jujuy para mostrar "#Influencers", la obra teatral- musical que utiliza la única colección completa que existe a nivel mundial de los instrumentos y amplificadores originales que utilizaban Los Cuatro Genios de Liverpool.

Para la ambientación de cada acto, además de cambiar los instrumentos según la época que se evoque, cuentan con el vestuario completo que Los Beatles utilizaron entre 1962 y 1970.

La historia de la banda

A los doce años de edad, Diego Pérez escuchó por primera vez a The Beatles y gracias a un casete que le habían prestado. Con su hermano, Patricio, en ese momento de seis años, se maravillaron con la música del cuarteto.

El fanatismo los arrastró en una voracidad de tenerlo todo: la colección de vinilo, estadounidense y nacional, la colección de magazines, la colección de todos los simples y la colección de discos piratas editadas por el propio mánager de The Beatles. Primero fue fanatismo, que de homenaje viró a profesión.

En 1987, Patricio y Diego Pérez fundaron The Beats.

Fueron elogiados por Allan Williams (primer mánager de los Beatles) quien dijo: "Suenan mejor que los Beatles cuando yo los llevé a Hamburgo" y Allister Taylor (asistente personal del mánager Brian Epstein) que dijo: "Es como si los Beatles nacieran otra vez". Además, fueron destacados con notas en los diarios británicos Daily Post y Liverpool Echo.

En mayo de 1997 representaron nuevamente a la Argentina en el Rose Festival en Hiroshima (Japón), en el festival aniversario por el atentado atómico de Estados Unidos contra civiles japoneses, tocando allí para diez mil personas, y apareciendo en televisión, diarios y radio. Esta gira oriental se completó en los teatros más importantes de Kyoto, Ibara, Sapporo y Osaka, entre otros.

En ese mismo año, presentaron en Buenos Aires el espectáculo "Beatles Revival Show" en el teatro Astros de la avenida Corrientes, utilizando de su colección propia más de veinte instrumentos, equipos originales e indumentarias exactas respetando cada etapa del cuarteto inglés.

En 1998 presentaron el espectáculo "Aquí están The Beatles" en el teatro Broadway de Buenos Aires: un recorrido completo por todas las etapas de los cuatro genios de Liverpool, respetando el mismo sonido de las grabaciones originales mediante el acompañamiento de un deceto de cuerdas y una sesión de vientos.

En el mundo suelen ser invitados a eventos relacionados con convenciones, encuentros, festivales, etc., sobre Los Beatles. En junio de 1998 presentaron su primer CD, "Please, Please Me" ("Por Favor, Compláceme"), producido por Litto Nebbia bajo el sello Melopea. Incluyeron los temas del LP homónimo de Los Beatles, respetando minuciosamente los sonidos y arreglos con que fueron grabados originalmente.

En junio de 2000 The Beats realizaron el espectáculo "Beatles in Argentina" en el estadio Luna Park. Fue un éxito también en la costa atlántica y en el interior del país. Esta gira se extendió por Ecuador, Perú, Brasil y Punta del Este (Uruguay).

No es la primera vez que llegan a Jujuy, donde como en cada lugar tienen una multitudinaria platea.