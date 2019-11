Denuncian a un joven por haber atacado a un policía

La Delegación Fiscal Nº 2 a cargo del ayudante fiscal Matías Mora, dispuso el arresto de una mujer que irrumpió en una finca privada ubicada en Real de los Toros, de la localidad de Palma Sola, la que junto a otras personas liberó a animales equinos que permanecían secuestrados bajo custodia, por causar importantes daños en las plantaciones.

Se trata de una mujer que había denunciado manoseos por parte de un policía, y cuya versión salió publicada en la edición de ayer.

La versión policial indica que en el hecho un sujeto conocido como "Lagarto", se dirigió hasta el lugar donde estaban los equinos para llevárselos y cuando uno de los dos efectivos a cargo de las actuaciones intentó evitarlo, lo atacó a machetazos, salvando su vida el policía merced a la intervención del agricultor que se puso en el medio, evitando que el uniformado recibiera el impacto con el arma blanca. El policía se mantuvo a distancia y pidió apoyo a la comisaría.

No obstante ello, la mujer y el grupo de personas, desobedeciendo la disposición del ayudante fiscal -de acuerdo a esta versión-, se llevó a los animales, gritando que la policía no tenía por qué intervenir porque los animales no estaban en la vía pública, que estaba relacionada con gente del Gobierno, que saldría a los medios a "hacerlos quedar mal", y que los acusaría de manoseos y el robo de un morral que contenía una suma de $30.000.

Ante estos hechos, se dispuso el arresto de la mujer quien debía ser trasladada a la seccional 52º de San Pedro, pero sostuvo que tenía un problema de presión por lo que fue llevada hasta el hospital local donde fue revisada por el médico de guardia.

El informe da cuenta que poco después de las 10 del viernes, un agricultor identificado como Esperanza R., domiciliado en finca Vides, quien trabaja como mediero, radicó una denuncia en la seccional 36º de Palma Sola en contra de los propietarios de animales equinos que ingresaron por el lapso de una semana a la finca destruyendo las plantaciones de batata, de mango y de citrus, provocando importantes pérdidas, daños que se producen en forma constante.

Al momento dos oficiales de la dependencia policial se dirigieron al lugar y procedieron al secuestro de 10 caballos y un potrillo, que estaban en el interior de la finca Vides causando destrozos. Los efectivos solicitaron apoyo a personal de Caballería para que proceda al traslado de los animales, indicando que el camión arribaría en horas de la tarde, y que se dispondría el envío de dos efectivos de Caballería para que se hicieran cargo de los animales, por lo que los dos oficiales de la 36 debieron permanecer en el lugar.

Poco antes de las 15, en la comisaría se recepcionó un llamado de uno de los sargentos solicitando apoyo, debido a que tres sujetos montados a caballo irrumpieron en el interior de la finca, a los que se identificó como César L. alias "Lagarto", José L. y Mario R., mientras que en una camioneta marca Fiat de color roja lo hizo una mujer identificada como Norma Q., madre de César L. y José L., con otra mujer y tres menores.

La mujer bajó y de manera intempestiva se dirigió a los efectivos vociferando que "se llevaría a los animales, que no le correspondía a la policía intervenir porque no estaban en la vía pública y que se llevaba los caballos como sea". Cuando intentaron sacar los caballos uno de los oficiales que estaba al resguardo quiso impedirlo, y fue en ese interín en que "Lagarto" sacó un machete que llevaba en la montura de su caballo y lo levantó para atacar al uniformado, interviniendo el jornalero para evitar que el policía sea alcanzado por el certero machetazo, aprovechando la mujer y el grupo de gente para liberar a los caballos y llevárselos por un camino interno del arroyo Santa Rita.

Momentos más tarde, arribó al lugar el jefe de la seccional 36º y oficial de servicio, informando de los hechos y solicitando apoyo a la jefatura de la Unidad Regional 2 con asiento en San Pedro de Jujuy. Tras dar participación a la Delegación Fiscal, se procedió a la demora de la camioneta Fiat y al arresto de la mujer identificada como Norma Q. El ayudante fiscal Matías Mora dispuso que se inicien las investigaciones penal preparatorias por "atentado a la autoridad", el arresto de la mujer debiendo ser alojada en la seccional 52º de barrio La Merced en San Pedro.

Siempre según la Policía en referencia a este hecho, se recepcionó la denuncia de un testigo, quien dio cuenta de que llegó a la finca que arrienda junto a su hijo y su nuera para dirigirse hasta el fondo donde estaba su otro hijo junto al personal policial, cuando se sorprendió al ver que sin previa autorización, ingresó una camioneta de color bordó conducida por Norma Q. con otra mujer y dos menores, a quien le dijo que ya había tomado intervención la policía, que ya le había avisado a sus hijos que sus animales ingresaron toda la semana provocando daños irreparables y que su patrón ya le llamó la atención en numerosas oportunidades. En ese interín entraron montados tres sujetos, dos de los cuales eran hijos de Norma Q., quienes fueron directo a agarrar los caballos que permanecían atados y cuando la policía quiso evitarlo uno de ellos, de nombre César, sacó un machete para agredir, por lo que el policía saltó para atrás, interviniendo para evitar que le haga daño. Acotó que no es la primera vez que tiene este tipo de problemas con Norma Q. y cuando van a verla para que cuide sus animales y evite que ingresen a su finca y causen daños a las plantaciones, no son escuchados, por lo que esta vez, ante las pérdidas, decidieron denunciar el hecho.

Temen represalias

En tanto que uno de los hijos de los encargados de la finca, sostuvo que la misma está alambrada pero los caballos de esa familia son mañeros y que en esta oportunidad avisó al hijo mayor de Norma Q. para que sacara los animales pero nunca fue y que los equinos se comieron la parte de arriba de 50 jaulas de batata y las hojas de mangos y naranjas provocando que se sequen las plantas, y que por esa razón llamó a la policía. Apuntó que los oficiales permanecieron en el lugar luego de atrapar y dejar asegurado a los animales y que media hora más tarde llegó Norma Q., en una camioneta y cuando uno de sus hijos de nombre César quiso desatar los caballos para llevárselo, intervino el oficial diciendo que no podía hacerlo y César sacó un machete para atacarlo y obligó al policía a retroceder y le dijo que no hiciera eso.

Explicó que la mujer estaba muy alterada y que le gritaba a la policía. El muchacho sostuvo que "no quieren problemas con esa familia y que tiene miedo porque es gente jodida", y que teme por su mamá que a veces anda sola por la finca y pueden hacerle daño, y pidió que la policía actúe y que la Justicia adopte medidas legales para que no se acerquen a su madre.

Las actuaciones sumarias contravencionales por infracción al artículo 105 de la Ley 5.860/14, "ingreso de animales en fundo ajeno" y "atentado a la autoridad", están a cargo de la seccional 36º de Palma Sola, con la participación de la Delegación Fiscal Nº 2 a cargo del ayudante fiscal Matías Mora y la Fiscalía de Investigación Nº 12 a cargo del agente fiscal Ernesto Resúa.