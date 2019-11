Fátima Sosa es la nueva Paisana Provincial

Fátima Sosa del Fortín Gaucho "El Pial" de Reyes es la nueva Paisana Provincial de la Tradición que representará a la Federación Gaucha en el transcurso de todo un año en la extensa agenda que incluye actividades en distintos puntos del país y en 2020 representará a Jujuy en la elección de la paisana nacional.

Pese a haber sido la primera vez que se presentaba como candidata a representante provincial y a no contar con su mano derecha, una condición de nacimiento, Fátima obtuvo en las destrezas de campo, en las actividades de salón y en las culturales un total de 310 puntos, el puntaje más alto entre las 45 candidatas que le permitió suceder a la Paisana Provincial saliente, Belén Burgos.

Se proclamó como primera Donosa a Gisel Carolina Uviedo del Fortín Gaucho "El Orejano" de Normenta y como segunda a Julieta Gabriela Mamaní, del Centro Tradicionalista "El Bagualero" de Yala.

Fátima es un claro ejemplo de esfuerzo, voluntad y confianza en sí misma. Impulsada por la tradición heredada de sus abuelos y sin temor a fracasar la joven desarrolló sus destrezas de forma correcta.

"En las destrezas de ensillado, desensillado y de dominio del caballo por suerte me fue muy bien y lo hice en el tiempo necesario", expresó Fátima y sobre si sintió que su condición le haya generado cierto temor en la presentación explicó que "es toda una preparación, pero si a uno le gusta lo que hace te sale solo y resulta más fácil". Sin embargo, contó que en un principio los nervios se apoderaron de ella pero "afortunadamente me pude concentrar y me fue bien en un día cargado de emociones", contó orgullosa.

Mini paisana

Como parte de las actividades del mes de la Tradición, en la jornada de hoy, a partir de las 11 y hasta las 18, la Delegación Municipal de Reyes ofrecerá un evento en el que se realizará la elección de la mini paisana.

La actividad que será en el predio que está ubicado en avenida Jorge Cafrune 1561 es con entrada libre y gratuita, sin embargo, los jujeños que deseen pueden colaborar con un alimento no perecedero para ser donado a las personas que estén atravesando por situación de crisis económica.

Quedan todos invitados a participar de esta jornada en la que también habrá patio de comidas típicas y mateada.