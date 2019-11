Video y fotos. La escultural Fátima Herrera, fue doble subcampeona mundial en México

Las expectativas con las que viajó Fátima Herrera al mundial de fitness y fisicoculturismo que se desarrolló en Puerto Vallarta, Jalisco en México, tuvieron su premio. La jujeña consiguió dos podios, con dos subcampeonatos y se mostró feliz por el logro para la delegación argentina que estuvo participando en este certamen.

"Estoy remiiil cansada con sed, con hambre (en un momento sentí que me desmayaba) pero todo valió la pena, soy subcampeona de la categoría Sport model y subcampeóna de la categoría glamour siisii llevo 2 trofeos para Argentina y esto no se acabo aca antes de regresar voy a darles una sorpresita más y obviamente voy a agradecer a mi couch a mis sponsors a mi Federación pero en otro post por ahora quiero descansar NO DOY MAS me siento feliz pero demasiado cansada", posteó en sus redes Fatima Herrera, luego de haber conquistado México.

La jujeña pertenece a la Federación Naba WTF, entidad que es presidida por Carlos Sibolich, quien junto a su esposa también son fisicoculturistas. Fátima, además agradeció a todos aquellos que la apoyaron para poder representar a Argentina en este certamen, como ser el intendente del municipio capitalino, Raúl Jorge, Somos Deportes, Sofi Calzados, La Casa del Pollo y todos los que acompañaron con saludos afectuosos.

El video en México