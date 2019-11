Antes de asumir, la intendenta electa de Quilmes se tatuó a Néstor Kirchner

A partir del 10 de diciembre, la camporista Mayra Mendoza será la intendenta de Quilmes. Se impuso en las elecciones al macrista Martiniano Molina. Logro no menor, si se tiene en cuenta que la enorme mayoría de los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires son hombres. A pocos días de cumplir 36 años, Mendoza decidió celebrar El Día de la Militancia inmortalizándose en su brazo izquierdo el rostro del expresidente Néstor Kirchner. Y decidió mostrar al mundo la novedad a través de su cuenta de Instagram.

En la imagen se ve a Kirchner con un traje gris y una corbata celeste. En su posteo, Mendoza arranca la parte de texto con la frase "Siempre Kirchner" y un emoji de un pingüino.

En ese mismo posteo, luego del ícono, escribió una parlamento que había pronunciado Kirchner en 2004, en un plenario de la militancia que tuvo lugar en Barrio Norte. A continuación, la cita textual elegida por Mendoza en su posteo para acompañar la foto de su tatuaje: “Las cosas las tenemos que llamar por su nombre, todos tenemos que estar atentos, porque los argentinos seremos afectados directos de las decisiones incorrectas y no vamos a tener ningún tipo de actitud que sea intemperante o imperativa. Nos va a guiar el buen sentido y la responsabilidad argentina que tuvimos siempre, porque la dignidad se practica con las acciones de todos los días, la dignidad se practica en los hechos y no en la consigna, la dignidad se practica tomando acciones todos los días que lleven a defender las posibilidades de un país distinto, la dignidad se practica no mintiéndole a la gente, la dignidad se practica trabajando, la dignidad se practica haciendo, la dignidad se practica no robando, la dignidad se practica haciendo trabajo, la dignidad se practica generando inclusión social, la dignidad se practica abriendo los brazos y las puertas para un país distinto”. El video que subió Mayra Mendoza a su Instagram.