Control vehicular sobre la ruta provocó un choque múltiple

Un control vehicular por poco provoca una verdadera tragedia anoche sobre la ruta nacional Nº 9 y por fortuna solo hubo que lamentar daños materiales entre tres vehículos protagonistas.

El hecho se registró alrededor de las 21 en un tramo de la ruta nacional a la altura de la localidad de San Pablo de Reyes, cuando los efectivos de la Policía Federal realizaban un control vehicular, pero estaban ubicados inmediatamente después de una curva.

Según las fuentes policiales que fueron consultadas por nuestro diario, el conductor de un colectivo marca Jama Bus no logró frenar a tiempo y terminó embistiendo a una camioneta marca Ford F 100, donde circulaban 6 personas, 4 de ellas iban sentadas en la caja del rodado.

A raiz del impacto, el conductor de la F 100 impactó en la parte trasera de una camioneta marca Toyota Hilux, donde iban dos ocupantes.

Los efectivos de la seccional 54º de la localidad de Yala se hicieron presentes en el lugar junto con el personal del Same que examinaron a los protagonistas del siniestro y consideraron que no era necesario trasladarlos al nosocomio.

El tránsito vehicular se vio interrumpido durante varios minutos hasta que los efectivos del Departamento de Criminalística trabajaron en el lugar, para establecer las causas en que se produjo el siniestro.

Las primeras versiones dieron cuenta que al haber un control total de vehículos puesto inmediatamente después de una pronunciada curva, el conductor del rodado de gran porte que provenía del norte de la provincia, no logró frenar a tiempo y terminó embistiendo a la camioneta.

Las actuaciones quedaron a cargo de los efectivos de la seccional 54º de Yala.