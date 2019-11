Yuto está en la final

Defensores de Yuto logró pasar a la final tras empatar, en un tanto por bando, ante Herminio Arrieta, en el global fue 3 a 2. Sportivo Alberdi, con idéntico resultado, es el otro finalista, mientras que el global fue 6 a 2.

Tanto Defensores de Fraile Pintado como Herminio Arrieta, eliminados el domingo, salieron punteros en sus respectivas zonas, se disputó un cuadrangular, que les permitió esperar a los ganadores de los cruces entre Sportivo Alberdi y Sportivo Leach de Caimancito, y Defensores de Yuto con San Francisco Bancario.

El equipo de la "naranja mecánica", tal como se lo conoce a Defensores de Yuto, mereció su clasificación por lo realizado dentro del campo de juego mientras que a Herminio Arrieta le faltó esa cuota de suerte que le hubiera permitido cambiar el trámite del partido, el palo derecho le negó el gol y luego el arquero Chaile desvió el penal ejecutado por Segovia.

El "Defe" de Yuto no especuló, jugó de igual a igual, no se desordenó y controló por ratos la zona media, esto le permitió aguantar los embates del rival sin mayores peligros. A Herminio Arrieta lo afectó la desesperación de no poder llegar rápidamente al gol, no encontró los espacios para llegar de forma clara al arco defendido por Chaile.

Los primeros 45 minutos no fueron atrayentes, se crearon pocas situaciones de peligro, resultó muy trabado y peleado en el mediocampo, donde ninguno regaló nada.

En el complemento Defensores de Yuto logró la apertura del marcador, a los 8 minutos, tras un pase cruzado, y en profundidad, de Alvarenga para Medina que entre dos rivales logró dominar el balón y sacar un remate cruzado, al palo derecho de Cari, desatando la algarabía de su parcialidad.

Arrieta empató por Ricci a los 43’ pero no le alcanzó el tiempo ni las ganas para anotar otro tanto e ir por la clasificación. El pitazo final dio rienda suelta al festejo de los jugadores de Defensores de Yuto. (Marcelo Pereyra)