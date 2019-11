Instituirán a 19 nuevos monaguillos en la zona sur

Con una convivencia que compartieron el sábado pasado en la capilla Señor de la Cruz, los monaguillos de la parroquia San Pedro y San Pablo se preparan para un emotivo momento.

Es que el domingo en la Santa Misa, de las 11, en la sede de Almirante Brown y Zegada serán instituidos 19 nuevos monaguillos.

El párroco Miguel David Aciar destacó la importancia del servicio, que consiste en ayudar en el altar al sacerdote, y elogió que la amplia jurisdicción pase a contar con 59 monaguillos distribuidos en la sede parroquial y las capillas de Fátima y Señor de la Cruz.

La ceremonia coincidirá con la festividad de Cristo Rey que es el último domingo del año litúrgico, previo al inicio del Adviento.

Los niños serán revestidos por sus familias con las albas que marcarán de allí en más su servicio como monaguillos.

Después de la misa dominical compartirán un pequeño agasajo.

Último domingo del año litúrgico

Con la celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, el domingo se cerrará el año litúrgico.

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey.

Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los judíos: “Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí” (Jn 18, 36). Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado, Él es el Rey del Reino de Dios que trae y al que nos conduce. El siguiente domingo, 1 de diciembre, marcará el inicio del Adviento y los fieles concurrirán con la tradicional corona que marca la preparación a la Navidad.