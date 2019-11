Mitos y verdades de la dieta anti-age

En los últimos años esta dieta tuvo mucha repercusión, principalmente por la publicidad de celebridades. Toma mayor difusión cada vez que se acerca el verano donde las redes sociales se inundan de dietas mágicas para conseguir la imagen deseada y/o impuesta por la sociedad.

Primero se debe aclarar que dieta, no es sinónimo de una baja ingesta o comida saludable. La dieta es el conjunto que alimentos que consume una persona pudiendo ser equilibrada y saludable o no, y que no existen “dietas mágicas” sino que se debe incursionar en el cambio de hábitos hacia un estilo de vida saludable.

La dieta anti-age es una alimentación rica en antioxidantes, compuestos naturales que ayudan a eliminar el exceso de radicales libres responsables del envejecimiento celular. Los radicales libres se producen por el daño celular constante del envejecimiento y si bien son necesarios, el exceso de ellos los convierte en un peligro para el organismo ya que generan una degradación progresiva en las paredes celulares. Los factores que frecuentemente sea socian al aumento de los radicales libres son el tabaquismo, el consumo de alcohol, algunos medicamentos, el sedentarismo y el exceso de actividad física, el estrés crónico, la ansiedad y la contaminación ambiental.

¿En qué alimentos encontramos antioxidantes?

Grasas insaturadas: aceites vegetales crudos, semillas, frutos secos sin tostar y sin salar, palta, aceitunas, pescado de mar, yema de huevo. Vegetales en la gama de los colores amarillo y naranja como la zanahoria, la calabaza, el zapallo, etc. Alimentos ricos en vitamina C, cítricos, tomate, brócoli, pimiento, kiwi Cereales integrales.

¿La dieta anti-age es solo para evitar arrugas?

Falso. Es una dieta completa, variada y equilibrada que favorece a todos los tejidos del cuerpo, siendo uno de sus principales beneficios la reducción del riesgo de enfermedades como el Alzheimer, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, etc.

¿Alcanza con consumir alimentos antioxidantes?

Falso. La alimentación es uno de los pilares fundamentales para evitar el estrés oxidativo, pero no es el único. Siempre se debe acompañar con ejercicio programado y regulado por un profesional de la actividad física, un descanso adecuado los 7 días de la semana, una buena hidratación y el cuidado de la salud mental.

¿Puedo tener una alimentación saludable con la dieta anti-age?

Verdadero. Si la dieta es elaborada por un profesional de la nutrición matriculado está será completa en cuando a la cantidad para cubrir las necesidades de cada individuo, será de buena calidad en cuanto a los alimentos seleccionados, tendrá una armonía entre los distintos nutrientes y será adecuada a cada momento biológico, respetará la realidad de cada persona. Si uno la analiza las premisas de este tipo de alimentación, no es más que una dieta saludable y equilibrada con alimentos naturales, evitando los ultras procesados y grasas saturadas. Hace foco en los tiempos de las comidas, en fijar horarios para las mimas y respetarlos todos los días. Es por todo esto que siempre se debe consultar a un/a nutricionista para que no solo arme el plan de alimentación, sino para que puedas aprender a elegir con conocimiento los alimentos de tu dieta.