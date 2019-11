Una vaca suelta en la ruta casi provoca una tragedia

Un animal vacuno murió al desnucarse contra una columna del cercado perimetral de la Estación de Reciclaje de San Pedro, en momentos en que efectivos del Cuerpo de Caballería trabajaban para despejar la ruta nacional 34, tras recepcionar la denuncia sobre la presencia de varios animales vacunos que casi provocan un accidente.

Se supo que la vaca, que estaba preñada, se espantó y embestió el poste de cemento y nada se pudo hacer para salvar su vida ni la del animalito que estaba por nacer, debido a que el fuerte impacto le causó la muerte en el acto.

Una vez más, la imprudencia y nula responsabilidad de los propietarios de animales provocan estos hechos lamentables, poniendo en riesgo no sólo la vida del animal sino de las personas que transitan por las rutas.

Fuentes oficiosas indicaron que el hecho se registró poco antes de la 1 de la madrugada, en la Estación de Transferencia y Reciclaje de San Pedro, ubicada a la vera de la ruta nacional 34, en proximidades al autódromo "Tierra Brava".

Horas antes, personal de Caballería que efectuaba recorrido de prevención, fue alertado sobre la presencia de animales vacunos y al dirigirse al lugar, logró la captura de uno, en tanto que otro animal, una vaca de pelaje bayo, salió espantada rumbo al monte ubicado en la parte sudoeste y se topó con el cercado perimetral de la planta de reciclaje. Fue en ese interín en que impactó fuertemente contra una de las columnas de cemento.

Debido al golpe, se produjo el deceso inmediato del animal, el que permaneció en el sector hasta las primeras horas de la mañana.

Al realizar las pericias correspondientes, se determinó que el animal no tenía marca, por lo que no se pudo responsabilizar a nadie sobre lo ocurrido.

Al respecto, el director de Recursos Naturales del municipio sampedreño y encargado de la Estación de Transferencia Gabriel Mosa, lamentó el incidente y comentó que el animal intentó escapar hacia una zona que no tenía salida, refiriéndose al cerco perimetral, y chocó contra uno de los postes, produciendo la rotura de cuatro postes y el derribo del alambrado. "Es lamentable la pérdida de la vida de un animal y ya es una costumbre que tienen los productores de la zona de tener animales sueltos, de no arbitrar los medios para cercar el sitio para que no escapen y por ello tienen llegada hasta la ruta y provocan accidentes. Caballería cumple con su función de despejar la ruta y pasan estas cosas de que nadie se hace responsable, no se puede saber quién es el daño y es una pérdida lamentable", dijo el funcionario.

Las actuaciones estuvieron a cargo del Cuerpo de Caballería.