Adiós a los mitos: así se calcula la edad humana de un perro

Conocer la edad humana de un perro no es tan sencillo como parece.

Multiplicar por siete los años reales del can, tal y como nos enseñaron de pequeños, no sirve para averiguar la edad humana del animal. De hecho, esta operación sencilla no es más que un mito.

Así lo reveló un grupo de investigadores de la Universidad de California, en un estudio publicado a principios de noviembre en la revista académica bioRxiv.

El equipo de científicos desarrolló una nueva fórmula matemática para calcular la edad relativa de un perro comparada a la de un humano, basándose en un mecanismo llamado metilación.

A medida que los perros y los seres humanos envejecen, los grupos metilo se añaden a las moléculas de ADN. A este proceso se le denomina metilación, y permite determinar la edad de las personas y los canes, gracias a que funciona como un reloj epigenético.

La investigación, liderada por la experta Tina Wang, se propuso comparar el reloj epigenético de los humanos con el de los perros. Sin embargo, se encontró con algunas dificultades.

La esperanza de vida de los canes, por ejemplo, varía según su raza y su tamaño: mientras que ejemplares grandes como los mastines viven entre 6 y 7 años, perros pequeños como los chihuahuas pueden alcanzar los 18 años.

Además, los humanos y los perros no alcanzan la madurez en la misma etapa de la vida, por lo que es difícil establecer una correlación exacta.

Para solventar al máximo estos problemas, los investigadores eligieron realizar el estudio con labradores, que cuentan con una fuerte homogeneidad del genoma. Esto le permitió identificar factores genéticos complejos, como los asociados al envejecimiento.

La fórmula

Se acabó el multiplicar por siete. Para conocer la edad de un perro, el grupo de investigadores de la Universidad de California desarrolló un nuevo método que arroja un dato más preciso.

El primer paso es conocer el logaritmo natural de la edad de tu perro. Después, es necesario multiplicar esa cifra por 16 y sumar al resultado 31.

¿Cómo calcularlo?

La fórmula se escribe de la siguiente forma:

human_age = 16ln(dog_age) + 31.

Aunque parezca complicada, es muy sencilla.

Lo primero que debe hacerse es calcular el logaritmo natural de la edad de tu perro. Si tiene 4 años, habrá que conocer cuál es el logaritmo natural de 4. Con esta herramienta online puede hallarse fácilmente.

El logaritmo natural de 4 es 1.386. El segundo paso es multiplicar esta cifra (1.386) por 16.

Multiplicar 1.386 x 16 da como resultado 22.176.

Lo último que se debe hacer es sumar a 22.176 la cantidad de 31, que da 53.

De esto se entiende que un can de 4 años tiene una edad humana de 53.

Todo lo que hicimos fue averiguar el logaritmo natural de 4, multiplicarlo por 16 y sumar a esa cantidad 31.

Si en lugar de 4, el perro tiene una edad de 7, la operación sería la misma.

El logaritmo natural de 7 es 1.9459. Al multiplicar esa cifra por 16 y sumar 31, la fórmula arroja que la edad humana del animal es de 62 años.