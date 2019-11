Cumplidos los plazos, se presentó una lista

En Gimnasia y Esgrima se presentó una sola lista, "Agrupación lobo corazón", con miras a las elecciones del próximo 18 de noviembre.

Tal cual marca el estatuto, se venció el tiempo estipulado ayer por la tarde, por ende, Miguel Soruco, presidente del "lobo jujeño", destacó: "Cerramos el acta con una sola lista, hay que seguir avanzando en el proceso, hacer la asamblea extraordinaria para convocar la junta electoral que convalida el padrón, revisa la presentación de la lista única y una semana después si está todo bien, todo aprobado, haremos la ordinaria para aprobar el balance, tener toda la documentación completa y después la proclamación si no surge nada en el camino, si no hay impugnación y ese tipo de cosas".

El actual mandamás "albiceleste" reconoció ante El Tribuno de Jujuy que "de aquí en más queda una semana para impugnación, espero que no porque la vida democrática de Gimnasia está avanzando, estuvo en peligro en un momento, pero ahora gracias a Dios estamos bien".

Soruco no teme que sucedan cuestiones "raras", ya que "estamos cabalgando todo este camino con el aval de Fiscalia de Estado, hay una persona que nos está acompañando, estamos en permanente contacto con el doctor Miranda y doctor Vidaurre, o sea no hay posibilidad de no transparencia, no hay posibilidad de que surjan cosas raras".

Sucede que "está todo reglamentado y en orden, tenemos algunas cosas que estamos viendo y están siendo consensuada, no será impedimento para que continúe mas allá que uno nunca sabe, en principio no", puntualizó Soruco después de firmar el acta presentación de listas en la cual, solamente una cumplió con los plazos estipulados "hay que esperar", culminó.

"Agrupación lobo corazón" y sus candidatos

La "Agrupación lobo corazón" propone a Fabián López como presidente, Atilio Córdoba vicepresidente 1º, Héctor Justiniano vicepresidente 2º, Ramón Noseda como tesorero, Jorge Muriel secretario de actas, José Galarza vocal titular 2º, Maximiliano Nievas Bernis vocal titular 4º, Miguel Rueda vocal titular 6º, como vocales suplentes a Natalia Rivero Matas, Facundo Cuello y Mariano Fernández.

En la comisión revisora de cuentas a Luis Casarino, Gonzalo Carlos y Nadia Ríos.

Un grupo de simpatizantes de Gimnasia y Esgrima se acercaron al club ayer por la tarde y saludaron a Fabián López.

Si bien restan varios días de espera, por ahora al ser la única lista, sería el nuevo presidente.

Con 7 duelos sigue la fecha once

Con siete partidos, sigue hoy la onceava fecha de la Primera Nacional.

Desde las 14.15, el puntero San Martín visita a All Boys con el arbitraje de Diego Ceballos.

A las 15.10, Estudiantes de Buenos Aires recibe a Estudiantes de Río IV con Pablo Giménez de juez. A las 15.30, Brown en Adrogué juega con Chacarita, el árbitro será Luis Lobo Medina. Mismo horario para Quilmes con Villa Dálmine, el arbitraje de Héctor Paletta.

Desde las 17, Atlanta, la sensación del torneo, visita a Agropecuario en Carlos Casares con Carlos Córdoba como juez. A la misma hora Gimnasia de Mendoza y Santamarina de Tandil juegan en la provincia cuyana con Nelson Sosa de árbitro.

Completan a las 17.10, Belgrano en Córdoba recibe a Nueva Chicago en duelo de necesitados con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Recordemos que Atlanta en la zona A es el único puntero y San Martín de Tucumán en la B.