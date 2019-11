"Los chicos son dignos por el hecho de ser, de existir, porque son personas"

-¿De qué se trata la charla del programa "Protege tu corazón"?

-Vinimos a dar una conferencia que se llama "Comunicación de corazón a corazón" destinada a los padres, con la idea de transmitir cuáles son los obstáculos en la comunicación con nuestros hijos. Por supuesto que esto de comunicación puede ser en pareja, familiares, etc. pero en la oportunidad lo vamos a puntualizar bien en la relación entre padres e hijos y de ver cuáles son nuestros obstáculos en la comunicación. De ver cuáles son los tipos de comunicación que tenemos, de entender cómo hacer para abrirnos en estas comunicaciones de nuestras emociones hacia nuestros chicos, para que ellos después puedan abrirse hacia nosotros. Y el otro gran tema en la comunicación es saber esto de lo que es la comunicación verbal, la importancia de la comunicación corporal y la comunicación acertiva. Cómo nosotros a veces tenemos comportamientos agresivos, comportamientos pasivos y cómo ir viendo de llegar a un comportamiento acertivo en la comunicación. De cómo acertar, dar en el blanco en el momento concreto, qué tengo que decir, siempre y cuando. La idea siempre de nuestro taller es expresar los sentimientos de una manera, no dejar de expresar nuestras cosas y ponerse siempre en el zapato del otro. Todo eso para fortalecer la autoestima y sus valores y la verdad, pero por sobre todo, nosotros como adultos ayudar para que el chico pueda después hacer lo suyo, y abrirle las puertas hacia nuestros hijos para que ellos puedan comunicarse con nosotros, a ver si rompemos barreras entre el adolescente y el adulto.

-¿Cómo ven el embarazo adolescente?

-Nosotros en "Protege tu corazón" vemos la realidad de los jóvenes hoy en día, el tema de los embarazos adolescentes, la violencia de género, las adicciones. Entonces este es un programa en la afectividad basada en la formación del carácter, son cosas que nos van ayudando a que los chicos tengan esta autoestima, sepan comunicarse bien, y no buscar otras cosas para poder prevenir estas cosas que están viviendo. Y también trabajamos mucho el tema de las presiones con los chicos. Entonces, siempre todo es prevención, porque si tengo un chico seguro de sí mismo, si yo puedo como padre ayudarlo en una verdadera autoestima, en una verdadera autonomía de que él haga las cosas y una capacidad de espera, creo que tenemos un gran camino hecho; pero bueno, somos padres y la sociedad también es un ambiente difícil.

-Si hablamos de la sexualidad, ¿Qué opina de la Educación Sexual Integral (ESI)?

-De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, yo creo que la Educación Sexual Integral es integrar la sexualidad a todo lo que es la persona. Es decir, la persona es una persona sexuada. Entonces, es cierto que si nosotros los padres no hemos hablado de sexualidad a nuestros chicos, el colegio nos tiene que acompañar en eso. Por eso nosotros estamos acompañando a los colegios para ayudarlos en esta educación de la sexualidad integral, integrada la persona. Ese es un poco el tema de cómo vemos y entendemos la ESI. La sexualidad integrada a todo lo que es la persona. Sexualidad no es genitalidad, sexualidad no es sexo. Sexualidad soy yo con mi sexualidad y yo tengo mi comportamiento o tengo mi orientación, valorarme con lo que soy.

-En cuanto a las herramientas para la drogadicción, ¿son las mismas?

-Fíjese que tanto la herramienta para la drogadicción como para cualquier otro tipo de adicciones, tiene que ver con la autoestima. Tiene que ver con esto que nosotros hablamos mucho en los talleres, el valor que tenés, lo que valés. En nuestros talleres, la verdad es que a los chicos les decimos "vos sos una estrella, tenés un valor por el mero hecho de ser, de existir". Yo con los chicos hablo mucho el tema de su dignidad como persona. Ya la tenés y no tenés que salir a conquistarla. Es decir, a los chicos se los vive conquistando, expresándoles que son dignos de sus padres, son dignos del docente, de la chica o chico del grupo. Ellos son dignos por el mero hecho de ser, de existir, porque son personas. Entonces todo esto ayuda mucho el tema del valor y la autoestima, al de prevenir las adicciones. Después también le damos muchas herramientas con juegos, con dinámicas, a manejar las presiones del grupo. Y el tema de las adicciones también son muchas las presiones.

-Los padres ¿cómo manejan esas presiones?

-Bien, nosotros le damos a los padres algunas herramientas y a los chicos las mismas, de decir cómo tengo que ser capaz yo de decir no a algo que hoy sé en este momento concreto, que no me va a hacer bien. Entonces, es darle técnicas de decir el no, de hacer un chiste, de alejarme de una situación, o esto de querer decidir en una salida qué quiero hacer en ella, con anticipación. Voy a salir a tal lugar, qué es lo que quiero, o voy a lo que venga. Esto que puedan tomar verdaderas decisiones. Esto es lo que hacemos y trabajamos en los talleres. Por eso les damos tips a través de juegos de este tema de comunicación, por ejemplo de las presiones. Y el rol del padre es educar, educar es acompañar, es ayudarlo, es conocer a mi hijo como él es, leer a tu hijo y que él saque lo mejor de sí y fortalecer muchísimo su autoestima. Y eso, con el tema del amor. Un chico que se siente amado por sus padres ya está, ese chico va a tener una fortaleza frente a las presiones del otro. Entonces, conocer bien cuál es el lenguaje de amor de mi hijo, porque necesito que él se sepa amado. Y si un chico se sabe amado, no va a buscar cualquier cosa afuera. Eso es básico, y nosotros los queremos a nuestros hijos pero no se lo demostramos y necesitan que lo hagamos. Esas son las herramientas que nos vamos dando. No es nada nuevo, pero tenemos que recordarlo y ponerlo en práctica nada más.

- ¿Y el mismo punto se da desde el rol de los docentes?

-En el rol de los docentes es el mismo porque es terrible el rol de los docentes. Soy docente y nosotros estamos suplantando muchas cosas que en la familia no están. Hace muchos años que los docentes estamos siendo padres, madres, docentes, psicólogas, etc. etc. Entonces es un poco lo mismo. Es decir, este tema del amor que yo le doy, de la autoestima que le doy como docente a mi alumno, de cómo le hablo, se tiene que sentir valioso. No hay nadie en el mundo igual que él, y esto es muy importante que este chico lo sepa, porque hoy los chicos no se sienten valiosos. El docente a veces lo sabe transmitir y a veces no, pero entiendo que el docente está trabajando mucho y muy bien, hasta de comer le tenemos que dar, pero bueno, hay que ir formándose y no bajar los brazos.

-¿Cuál es el análisis que hace de esta temática a lo largo del país?

-Venimos desde Buenos Aires a capacitarnos con la gente de Jujuy de "Protege tu corazón", y también lo hará gente de los grupos de Salta y de Tucumán. Entonces venimos hacer una capacitación del Norte porque estamos en distintas provincias de toda la Argentina. La realidad en toda la Argentina es la misma, como es la realidad en el mundo actual del adolescente, de este vacío que los chicos tienen. De ausencia de padres, que estamos muy metidos dentro de nosotros, que nos estamos olvidando y dejándolos solos a nuestros chicos. Chicos con muchas carencias y muchas inseguridades. Esto pasa en todo ámbito, en todo el país, y una sociedad que le está exigiendo muchas cosas que no les hace bien, exigiendo la droga, porque es el adulto el que le pone las trabas a los jóvenes. El joven es joven, el que le vende la droga, el alcohol, es el adulto. El drama acá es el adulto. El adolescente es adolescente, todos hemos sido iguales pero nunca hemos tenido tanto bombardeo para nuestra seguridad como lo tienen ahora.

-¿La relación de ustedes con la Iglesia es confesional o no?

-No. El programa "Protege tu corazón" no es confesional. Nosotros partimos desde una antropología, partimos de la realidad de la persona. Esto no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la persona. Entonces nosotros vamos a cualquier colegio, a cualquier religión, laicos o no laicos, porque como hablamos de la persona y es antropológico filosófico se abre a todo. De manera que vamos a estar siempre dialogando con cualquiera, la base es nosotros, el adolescente y la persona. No es confesional, no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con los chicos.

-¿Cómo nace "Protege tu corazón"?

-Nace en Estados Unidos, en un programa, por la preocupación por este tema del embarazo adolescente, por el alcohol, por la droga, hace mucho tiempo atrás y desde allá nació esto de educar el carácter. En Estados Unidos un matrimonio colombiano decidió adaptar ese programa a Latinoamérica, y esto es del matrimonio de Juan Francisco Vélez y su esposa que hicieron este programa, y nosotros en la Argentina, hace ya dieciocho años que nos conectamos con "Protege tu corazón" Latinoamérica y trajimos el programa a la Argentina. Trabajamos en las instituciones donde nos llaman y piden, lo nuestro es trabajar especialmente en los colegios porque tenemos una continuidad. Esto es un programa y tiene que haber continuidad de que los chicos vayan recibiendo a lo largo de su escolaridad nuestros talleres. Y en esta continuidad en EEUU y en Colombia han hecho muy buenas estadísticas que cuando hay una continuidad del chico que egresa en el último año del ciclo secundario, hay cambio en el comportamiento, porque son hábitos que se van adquiriendo, porque hay una continuidad en estos talleres. Hay un cambio de comportamiento de los chicos. En EEUU esto se ve muy claro por las estadísticas, que en nuestro caso estamos flojos en este aspecto, pero vemos la realidad. De hecho, tanto acá en Jujuy como en otros lugares donde estamos, tenemos jóvenes que han egresado de colegios donde tienen esta continuidad de talleres y quieren ser instructores de "Protege tu corazón", así que quiere decir que esa continuidad está. Entender que es de corazón a corazón es comunicar desde el centro de la persona al centro de la persona, desde mi interior hacia tu interior.